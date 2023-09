Dominique Demonté, patron du Biopark de Charleroi, au sujet de la Wallonie: "Nous pédalons aussi vite sans pouvoir parvenir à revenir"

C’est l’évolution du niveau de la dette qui m’inquiète, avec un risque de dégradation des notes financières de notre région ce qui pourrait représenter à terme un handicap majeur pour notre développement économique. Déjà, cela agit comme un frein: la Flandre a une capacité d’investissement largement supérieure à la nôtre. Sur certains dossiers nous sommes dans un rapport de 1 à 10, c’est-à-dire que là où elle peut injecter deux cents millions, nous sommes limités à vingt.

Quels sont nos atouts par rapport à la Flandre ?

Nous en avons deux. La superficie de terrains disponibles et la réserve de main-d’œuvre. La Flandre est au plein emploi, ce qui est un frein pour son industrie. Si nous trouvons les bons leviers, nous avons un pool de talents que nous pouvons mobiliser. Nous souffrons du syndrome nimby (pas au fond de mon jardin). La Flandre est plus "entreprise friendly", la fibre entrepreneuriale y est plus présente qu’en Wallonie.

Comment pouvez-vous l’expliquer ?

Les Flamands sont plus technophiles, c’est la première raison. Je vais prendre l’exemple de la 5G: ils ont commencé par regarder les opportunités de développement industriel et nous sommes focalisés sur les risques. Je pense aussi qu’il y a cette question culturelle que j’ai évoquée juste avant: il y a une culture de l’initiative privée qui n’existe pas au même niveau chez nous.

Économiquement parlant, la Flandre roule-t-elle plus vite que la Wallonie ?

Je vais emprunter une image cycliste au Pr Giuseppe Pagano de l’UMons. On ne peut pas dire que la Flandre roule plus vite: elle est devant nous en tête du peloton, nous sommes dans un groupe à l’arrière, nous pédalons aussi vite sans pouvoir parvenir à revenir. C’est une situation qui dure depuis 20 ans.

Il y a des secteurs dans lesquels nous sommes quand même meilleurs ?

Bien sûr. En plus des sciences du vivant, il y a la défense avec la FN, Thalès ou John Cockerill. Nous avons une industrie aéronautique aussi performante que celle du nord du pays, et si je dois prendre un exemple où nous sommes à la traîne, je vais dire le digital. Les plus gros joueurs sont en effet installés en Flandre et à Bruxelles…

Sommes-nous bons à l’international ?

Oui, très bons mais nous sommes très impactés par la géopolitique et la compétitivité de nos entreprises demeure un vrai point d’attention. Je le souligne en passant: à l’échelle mondiale, la Wallonie et ses 3,6 millions d’habitants n’a que la taille d’une ville moyenne. Je me réjouis des initiatives de l’Union européenne pour renforcer notre autonomie stratégique comme l’adoption du "chips act". Ce plan de 50 milliards d’euros doit en effet lui permettre de réduire sa dépendance par rapport à l’Asie dans le secteur stratégique des semi-conducteurs. Tout l’enjeu est de bien positionner notre région dans ce genre d’initiatives.

La transition climatique n’est pas un frein à la croissance économique ?

Nous devons réfléchir aux moyens d’intégrer cette question dans nos politiques industrielles pour la transformer en opportunité. Aux États-Unis, le président Biden a dégagé une ligne budgétaire de près de 800 milliards de dollars pour financer son IRA, l’"Inflation Reduction Act". Ce dispositif parvient à combiner la nécessaire décroissance de certains secteurs avec l’augmentation d’autres: c’est la clé de la réussite de notre avenir !

Nos pôles de compétitivité restent-ils performants ?

Ils ont joué un rôle majeur dans le décloisonnement du monde académique et de celui de l’entreprise. Mais le monde change et il faut faire évoluer le modèle sous peine de le voir s’essouffler. Nous devons définir les axes dans lesquels nous devons investir en R&D, en redéfinir les périmètres. Surtout, e pense qu’il manque des interactions fortes avec les fédérations sectorielles qui constituent des relais efficaces à l’échelon national et international.

Vous restez un adepte des écosystèmes, vous en avez d’ailleurs mis un en place au Brussel South Charleroi BioPark. Que peuvent-ils apporter ?

Ce sont des leviers de croissance. À Charleroi, plusieurs hubs se sont mis en place que ce soit l’A6K/E6K autour de l’ingénierie et du numérique, le district cleantech autour des activités qui réduisent nos impacts environnementaux ou le BioPark dans les sciences de la vie. Pour que ça marche, il faut à la fois des capacités de recherche, d’innovation et d’investissement. Notre BioPark a désormais une dimension qui le rend à la fois inspirant et visible à l’international: 3 300 emplois, une centaine d’entreprises associées, 55 000 mètres carrés de bâtiments et 1,8 milliard de levées de fonds. Le futur eu-biotech campus sera fini à la mi-2025, mais devrait déjà démarrer ses programmes l’an prochain.

Que cherchent les entreprises pour s’installer dans une région ?

Quatre choses: un accès à des financements, des infrastructures adaptées, des réseaux académiques et industriels et enfin des talents. Nous disposons de tout cela dans une série de secteurs en Wallonie. Si je prends l’exemple de notre BioPark, il a atteint la masse critique pour jouer en D1. Il est prévu de continuer à l’étendre: le bâtiment biotech 5 offrira 25 000 nouveaux mètres carrés de superficie, dont 5 000 pour le biotech campus. Et nous avons des plans pour le biotech 6, de 15 000 à 20 000 autres mètres carrés. Il ne faut jamais s’endormir sur ses lauriers et se méfier des effets de mode. Nous restons extrêmement vigilants à l’évolution et à la transformation du monde.

Le BioPark a connu de beaux succès, en attirant notamment des acteurs étrangers de premier plan…

Je vais prendre l’exemple de Catalent, une entreprise américaine de sous-traitance pharmaceutique cotée à la bourse de New-York. Elle a racheté des PME de notre parc scientifique: MaSTHerCells et Delphi Genetics. Tout cela renforce notre attractivité.

Votre rapport à la Wallonie et aux Fêtes

1. Que représente pour vous la Wallonie?

"Nous ne devons pas avoir peur de l’ambition", encourage Dominique Demonté. ©Jacques Duchateau

C’est une top région au niveau mondial, mais qui ne le dit pas assez. Nous avons un passé industriel riche et un présent au haut potentiel, mais j’ai l’impression que nous manquons d’ambition. Je me souviens de mes premiers vœux au VOKA dans le cadre de mes fonctions chez Agoria. Cela transpirait l’ambition, on était dans les superlatifs.

J’ai lu que de jeunes américains étaient dans le "fake it before you make it", c’est-à-dire, faites semblant avant de l’avoir fait. Nous ne devons pas avoir peur de l’ambition, nous devons nous obliger à penser et à agir autrement.

2. Vous sentez-vous wallon?

Pas toujours assez. Je me sens davantage Belge et Carolo, bien que j’habite en province de Namur. Tous mes référentiels sont à Charleroi où je travaille.

3. Comment rendre la Wallonie encore plus attractive, plus "sexy"?

Elle l’est déjà pour les investisseurs. Je pense qu’il faut la présenter comme une seule entité, sortir des sous-localismes. A l’étranger, on se moque de savoir ce qui différencie Charleroi de Liège. Nous devons jouer la carte de l’unité. L’unité fait notre force.

4. Citez-nous un ou deux coups de cœur

Je vais en citer deux. D’abord, la manière dont le centre culturel régional l’Eden a réinventé la culture en renversant sa dynamique à Charleroi où elle va désormais à la rencontre des gens dans leurs quartiers. Ensuite l’ambition du projet de la Grand Poste à Liège, au service de l’incubation d’activités et de l’esprit d’entreprendre. Cela donne envie. Je dis bravo.

5. Quel est votre coup de blues?

Au-delà de l’état inquiétant de nos finances wallonnes, je ne sens pas la capacité de nos différents partis politiques francophones à s’aligner sur des priorités, à travailler ensemble dans l’intérêt supérieur de notre région.

6. Un lieu qui vous inspire, une ambiance?

L’ambiance du village de Thy-le-Château dont est originaire ma famille pendant la marche folklorique Saints Pierre et Paul à laquelle je participe tous les ans. Plus que les lieux, ce sont les gens qui m’inspirent…

7. Un souvenir lié aux fêtes de Wallonie?

L’esprit de café de village qu’on retrouve dans les bistrots de Namur durant les Wallos. Nous avons le sens de la Fête en Wallonie, nous en sommes les rois.