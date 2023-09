Un bon d’État régional ? Le 'oui mais non' wallon

Déjà plus de 22 milliards d’euros récoltés pour le nouveau Bon d’État à un an

On apprend, ce vendredi 1er septembre 2023, que le montant total des souscriptions pour le nouveau Bon d’État à un an s’élève désormais à plus de 22 milliards. Alors qu’il est encore possible d’investir jusqu’à ce vendredi.