La Belgique enregistre la première vague de chaleur en septembre de son histoire : “Les records tombent de plus en plus vite et il faut s’en inquiéter”

Avec une température maximale qui a dépassé les 25°C ce vendredi 8 septembre 2023, la Belgique enregistre officiellement la première canicule de son histoire en septembre. “Exceptionnel” mais aussi “un peu inquiétant”, de l’aveu même de Pascal Mormal, de l’Institut royal de météorologie.