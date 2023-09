Quel est le "bon" âge pour voter ?

C’est le cas de l’Autriche qui a abaissé en 2007 sa majorité électorale à 16 ans pour tous les scrutins. Dans certains Länder allemands, il est possible de voter à partir de 16 ans pour les élections régionales et municipales.

C’est désormais aussi le cas en Belgique – sauf marche arrière (lire ci-dessous) : notre pays a décidé d’abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans pour les élections européennes.

16,17,18 ans... existe-t-il un âge idéal pour voter et exprimer son opinion politique ?

Le débat revient régulièrement sur la table des gouvernements – il est réapparu en France lors de la dernière élection présidentielle – et les mêmes arguments s’opposent à chaque fois.

D’un côté, l’augmentation de l’intérêt des jeunes pour la politique et de leur participation active, l’âge de 18 ans ne reflétant pas les évolutions de la société. De l’autre, le manque de maturité, d’intérêt, d’information supposé des moins de 18 ans et l’influence parentale non négligeable.

Engagement

"On trouve cela pertinent d’élargir le droit de vote à 16 ans, réagit Zoé Noël, chargée de projets élections auprès du Forum des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. On sait que les jeunes s’engagent dans la société, que ce soit au niveau associatif, à travers des manifestations (climat, égalité, etc.) ou via des comportements individuels. Ils sont matures pour exprimer une vision claire de ce qu’ils veulent comme société. Or, cette multitude de formes d’engagement n’est pas souvent prise en compte par le politique. C’est pourquoi nous soutenons l’élargissement du droit de vote afin que les revendications de ces jeunes puissent être traduites vers l’institutionnel. "

Élargir à d’autres niveaux de pouvoir ?

Élargir le droit de vote à 16 ans permet aussi, selon Zoé Noël, "de rétablir l’équilibre générationnel" au niveau du corps électoral. "Or, les décisions qui sont prises aujourd’hui, ce sont les jeunes qui en subiront le plus d’impact."

Le Forum des jeunes plaide également pour un élargissement qui ne soit pas cantonné aux élections européennes.

"Pourquoi ne pas élargir aux autres niveaux de pouvoir ? Et notamment aux élections communales dont les enjeux sont plus concrets pour les jeunes."

À ceux qui disent que les moins de 18 ans ne sont pas suffisamment matures ou informés pour voter, Zoé Noël répond : "C’est alors tout aussi vrai pour le jeune de 18 ou 21 ans. Et certains adultes votent de manière identique depuis 30 ans, sans se poser de question. Cet argument ne tient pas."

Dans un rapport de 2015, le Conseil de l’Europe invitait déjà à tendre vers une harmonisation du droit de vote à 16 ans, estimant qu’il n’existe "guère d’éléments indiquant que le vote des 16-17 ans reflète une immaturité politique, au sens où ils voteraient davantage pour les partis radicaux ou pour des rêves utopiques". Et d’avancer l’exemple de l’Autriche où, selon l’Unicef, 90% des jeunes entre 16 et 18 ans ont exercé leur droit de vote après l’avoir reçu.

Informer, la clé

En revanche, la question de l’information est cruciale, surtout face à un système politique belge pas toujours "lisible". "Il faut en faire une priorité, informer les jeunes dans les écoles, les médias, dit Zoé Noël. Il faut créer des espaces d’échange entre les jeunes et la politique, et pouvoir vulgariser et donner du sens à tous les niveaux de pouvoir. Quel impact l’Europe a sur eux ?"

La chargée de projets rappelle les risques d’un vote non informé : un taux de participation bas (si le vote est rendu facultatif), un vote comme l’entourage et/ou un vote de contestation. "Mais cela vaut aussi pour les adultes", dit-elle.

Soline, étudiante de 21 ans, estime pour sa part que "16 ans, même 18 ans, c’est jeune pour voter". Elle n’est pas la seule jeune à penser comme cela.

Selon Zoé Noël, l’expression d’une certaine illégitimité face au vote s’inscrit "dans un contexte où l’on stigmatise la jeunesse. Ils vivent aussi dans des relations hiérarchiques à l’école et à la maison. Enfin, on ne leur a jamais donné l’occasion de participer au débat. “Si on ne me demande pas mon avis, c’est que je n’en ai pas”..."

Enfin, pourquoi 16 ans et pas avant ? "C’est une bonne question, reconnaît Zoé Noël, qui rappelle que le Forum des jeunes est le porte-parole des 16-30 ans. On s’est rendu compte en consultant nos jeunes qu’à 16 ans, ils avaient un niveau de maturité et de connaissance identique à un jeune de 18 ans. Par ailleurs, à 16 ans, ils développent déjà certains droits, comme l’accès au travail."

Des jeunes informés pour voter ? "On a raté notre mission"

En 2020, Laura Uyttendaele a interrogé 900 Belges âgés de 16 à 18 ans, dans le cadre de sa thèse de doctorat en sciences politiques (UCLouvain) sur les attitudes politiques des prévotants. Pour la chercheuse, qui va publier sa thèse dans quelques jours, les jeunes de 16 ans " ont les capacités cognitives pour traiter une information politique. On n’est plus aussi influençable".

Elle a d’ailleurs pu, dans de nombreux cas, "observer leur sentiment de capacité de participer à la vie politique". De quoi l’inciter à estimer qu’ils sont "tout à fait capables d’effectuer un choix éclairé devant les urnes". Mais d’ajouter : "Encore faut-il nourrir leur réflexion et leur motivation…"

Clés de compréhension

"Les jeunes de 16 à 18 ans ont un intérêt pour les enjeux politiques, assure-t-elle encore. Ils montrent de la curiosité. Mais ils ne s’intéressent pas au côté institutionnel". Parce que celui-ci " leur paraît compliqué à comprendre. Ils disent ne pas avoir les clés de compréhension nécessaires".

Pour la chercheuse, la question de l’âge légal pour octroyer le droit de vote revient en réalité à s’interroger sur " ce que l’on souhaite faire de nos jeunes". Et cela passe donc par une éducation à la politique, notamment via l’école, lieu de passage obligé pour chaque jeune, quelle que soit sa condition.

Mais "on a raté notre mission", constate Laura Uyttendaele, dans la mesure où l’école doit permettre aux élèves de "sortir préparés à être des citoyens qui contribuent au développement d’une société démocratique ".

Programmes scolaires

La découverte des institutions et des partis politiques figurent d’ailleurs dans les programmes scolaires du degré supérieur du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles : en histoire, en sciences sociales et en formation géographique et sociale dans l’enseignement général et technique de transition ; en formation histoire-géographie dans le qualifiant ; en sciences humaines au sein des filières de l’alternance.

"En cinquième, les élèves reçoivent comme tâche d’effectuer des recherches sur les sites Internet des différents partis politiques. Ils doivent par exemple retrouver les propositions de chacun d’eux sur certaines grandes thématiques qui vont toucher particulièrement les jeunes", exemplifie Nicolas Charlier, professeur d’histoire et sciences sociales à l’Institut Saint-Joseph de Libramont.

Mots-clés et stéréotypes

Pourtant, les premiers concernés l’avouent: peu d’entre eux ont le sentiment de savoir de quoi ou de qui ils parlent et regrettent pour certains de ne pas en discuter suffisamment à l’école.

Dans le cadre de sa thèse, Laura Uyttendaele a d’ailleurs interrogé les 16-18 ans sur leur connaissance des différents partis: "À travers un petit quiz, ils devaient s’identifier à tel ou tel parti".

De façon générale, "ils arrivent à mettre des mots-clés ou des stéréotypes sur les partis traditionnels, comme le MR ou le PS. En revanche, ils n’arrivent pas à identifier DéFI ou le cdH (rebaptisé entre-temps Les Engagés, NDLR)".

