Louane, 16 ans : "La politique, je base tout mon avenir dessus"

Non pas pour briguer une tête de liste dans sa commune de Libramont, mais pour vivre une campagne électorale, se faire de l’expérience. "J’aimerais m’investir tout d’abord à l’échelon local, plus proche des gens." Car Louane est bien décidée à faire carrière en politique. "Je base désormais tout mon avenir là-dessus. J’ai envie de défendre mes idées."

Mais d’où lui vient cet intérêt ? "Pas de ma famille. Personne ne fait de la politique, ça ne les intéresse pas trop."

La jeune Libramontoise, elle, s’y intéresse vraiment depuis deux ans. "On en a parlé en cours et j’ai voulu me pencher sur le sujet, savoir quelle était mon opinion politique à moi."

Et puis, alors qu’elle reposte des publications du président du parti socialiste Paul Magnette sur les réseaux sociaux, elle est contactée par la Fédération luxembourgeoise du PS. Réunions des jeunes socialistes, prises de vidéos pour certains élus, etc., "depuis un an, ma vie tourne autour de cela", avoue-t-elle.

"J’ai déjà rencontré Paul Magnette et Elio Di Rupo", raconte Louane. Son modèle ? Mélissa Hanus, 30 ans, échevine socialiste à Etalle et plus jeune députée fédérale élue lors des élections de 2019. "C’est quelqu’un de vraiment inspirant par son parcours."

Si la relève semble déjà bien assurée avec Louane, la jeune fille n’hésite pas à jeter un regard critique sur la politique. "Il n’y a pas assez de femmes en politique. Et il faudrait pouvoir faire entendre un peu plus les jeunes."

Dans ses amis d’ailleurs, très peu s’intéressent à la politique. "Mon meilleur ami s’informe quand même, pour qu’on ait des sujets de discussion. " Elle poursuit : "À l’école, on n’est pas assez informés. On l’évoque un peu en sciences sociales. Or, pour moi, c’est de notre avenir dont on parle. Il faut qu’on sache en sortant d’ici (de l’école, NDLR) pour qui on va voter. Et ne pas voter comme ses parents ou sur base de quelques vidéos sur les réseaux..."

Après ses secondaires, Louane veut faire des études en sciences politiques. Les enjeux qui la motivent: le climat et l’enseignement.

Si elle devait résumer la politique en un mot ? "Ambition… de faire changer les choses."