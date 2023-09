Deux Belges sur cinq ont déjà vécu une situation nécessitant l’usage des premiers secours, mais seuls 25 % veulent apprendre les gestes qui sauvent

Quelque 30 accidents cardiaques se produisent, chaque jour, en dehors de l’hôpital et il faut en moyenne 10 minutes pour voir arriver une ambulance. C’est rapide et pourtant si long quand la survie est en jeu. Connaître les bons gestes et acquérir les réflexes dans pareille situation est capital. Un rappel fait par la Croix-Rouge, en cette journée mondiale des premiers secours, ce samedi 9 septembre 2023.