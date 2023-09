De nouvelles images insoutenables des violences entre jeunes à Zelzate : la police locale recherche les auteurs et la victime

C'est la troisième fois que des images de violence entre jeunes sont diffusées sur les réseaux sociaux en quelques semaines à peine. Les nouvelles images montrent deux jeunes en train de frapper une victime. Le jeune homme reçoit des coups de poing, des coups de genou et des coups à la tête. L'incident a probablement eu lieu jeudi à l'angle de la Kanaalstraat et de l'Oostkade, en face de l'hôtel de ville de Zelzate, écrit le Nieuwsblad. L'incident n'a pas encore été signalé, mais la police locale recherche déjà les auteurs et la victime.