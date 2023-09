Une carte interactive pour savoir où tirent les chasseurs lors des battues au gros gibier

Pour limiter les risques de tensions avec les promeneurs, vététistes ou autres cueilleurs de champignons, une carte interactive permettant d’informer le public des périmètres des territoires de chasse et des actions de chasse (avec ou sans fermeture de chemins) sera mise en ligne dans les prochaines semaines.

L’outil numérique sera intégré au Géoportail de Wallonie (WalOnMap), le site de l’information géographique wallonne. S’agissant d’un web service, il sera également accessible via des applications de type parcours VTT, promenades, etc., précise-t-on au cabinet du ministre wallon Willy Borsus, qui a co-piloté le projet avec l’administration wallonne et les chasseurs. Cette carte interactive se veut à la fois un plus au niveau sécurité pour les usagers de la forêt et un moyen d’éviter la frustration du public qui, faute d’information, se déplace pour une balade en forêt puis découvre su place l’affichage lui en interdisant l’accès.

Une période transitoire

Attention, les informations intégrées sur le géoportail concerneront uniquement les battues organisées dans le domaine public. La chasse au gros gibier dans les domaines privés n’est donc pas concernée par cette cartographie qui sera alimentée par les 49 conseils cynégétiques de Wallonie.

Au cabinet du ministre wallon Willy Borsus on précise également que pour cette saison de chasse on sera encore dans une période transitoire. Dans la mesure où l’encodage d’actions de chasse ne sera pas encore obligatoire, il pourrait donc encore y en avoir qui ne seront pas répertoriées sur WalOnMap, précise le cabinet du ministre de l’Agriculture. Tout dépendra donc du bon vouloir des conseils cynégétiques.

Benoît Petit, le président du Royal Saint Hubert Club de Belgique, se dit toutefois confiant sur ce point. La grande majorité des conseils cynégétiques devrait jouer le jeu. C’est d’ailleurs leur intérêt puisque cette phase transitoire est l’occasion d’apprivoiser cet important travail d’encodage avant qu’il soit rendu obligatoire, plus que probablement pour la saison de chasse 2024.

Du côté du Royal Saint Hubert Club de Belgique on insiste également sur le fait que cette cartographie ne concernera bien que la chasse au gros gibier. Celle au petit gibier (celle aux canards est ouverte depuis le 15 août et celle aux perdreaux depuis le 1er septembre) ne sera pas répertoriée sur le géoportail wallon.

"Car le tir au petit gibier se fait à la grenaille et avec une portée de seulement 60 à 70 mètres", note Benoît Petit. Le danger pour le public est donc bien moindre qu’avec le tir à balle pour le gros gibier, justifie le président du Royal Saint Hubert Club de Belgique.