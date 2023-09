Un pôle d’excellence sportif à 91 millions : "Il faudra un modèle solide", insiste le ministre Adrien Dolimont

En 2012, Louvain-la-Neuve remporte la mise. Mais le projet est divisé par quatre en termes de surface (de 80 000 m2 à 20 000 m2) et par trois au chapitre budgétaire (de 70 à 23 millions €). Le centre a aussi perdu son envergure multidisciplinaire: il se réduit à un hall d’athlétisme indoor, inauguré en 2019.

"Le centre de haut niveau va aussi créer une émulation pour le sport pour tous. C'est important."

Aujourd’hui, un pôle sportif d’excellence multidisciplinaire fait l’objet d’un appel à projets, qui se clôturera fin novembre. On fait le point avec le ministre wallon en charge des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont (MR).

Adrien Dolimont, l’objectif de ce futur pôle sportif wallon est notamment de lutter contre l’éparpillement des centres d’entraînement et de formation. Or, il est question de créer "un site unique ou plusieurs sites qui seraient complémentaires". S’il y a plusieurs sites, on ne lutte pas vraiment contre l’éparpillement…

L’idée était de ne pas fermer la porte à une infrastructure existante, qui répondrait aux besoins et aux objectifs fixés, et qu’on pourrait renforcer. Il y a déjà des centres spécialisés dans certaines disciplines. On verra en fonction des projets qui seront déposés.

Vous ne craignez pas de revivre le sous-régionalisme d’il y a 10 ans ? Liège contre Louvain-la-Neuve ? Une situation où chacun tenterait de récupérer le dossier près de chez lui ?

C’était une de mes craintes. Mais je ne pense pas (lire en page 3). Mon but, c’est de rendre efficace l’investissement public. Les plus gros lobbies, les universités, sont des candidates potentielles intéressants. Elles ont des infrastructures. Il faut pouvoir les faire vivre ensuite et faire en sorte qu’elles soient utilisées largement.

Le hall indoor de Louvain-la-Neuve a coûté 23 millions. On remet 91 millions pour le sport de haut niveau. Et le sport pour tous, dans tout ça ?

Avec 35 millions€ annuels pour tout ce qui relève du décret Infrasports, on ne peut pas vraiment parler de sous-financement. Et le centre de haut niveau va aussi créer une émulation pour le sport pour tous. C’est important.

Cette enveloppe de 91 millions, elle représente quoi par rapport au coût global du projet ?

En gros, 91 millions, c’est à peu près 65% de l’investissement. Les porteurs de projet se chargent du solde. Soit à peu près 30 millions, pour un total estimé à 120 millions. On analysera en fonction des candidats.

Et ensuite, il y a les charges liées à l’entretien, etc.

Oui. C’est pour ça qu’on insiste sur des critères de soutenabilité. Les porteurs de projet devront être en mesure de présenter un modèle solide en termes de fonctionnement et de rentabilité.

Le projet de futur pôle intègre un vélodrome. C’est le retour du Planet Bike annoncé en 2020, auquel le gouvernement wallon a renoncé en 2021 ?

C’était un projet de vélodrome de compétition, avec des gradins et tout. Le coût était exorbitant (28 millions €). Les consultants ont par ailleurs ajouté qu’il faudrait 50 millions de plus. Et structurellement 1 million par an pour l’entretien. C’est pour ça qu’on a abandonné le projet Planet Bike. Mais dans le contexte d’un futur pôle sportif multidisciplinaire, l’analyse préalable a bien permis de souligner l’utilité d’un vélodrome. Ça a du sens, au pays du vélo. Mais ce n’est pas du tout le même projet. On n’impose rien, pas de gradins, etc.

La Flandre va inaugurer un vélodrome à Heusden-Zolder en 2024.

Oui.

D’ici à ce que le futur pôle sorte de terre, les cyclistes qui ont besoin de structures de haut niveau ne risquent pas de filer là-bas ?

C’est déjà en Flandre qu’ils vont quand ils ont besoin de bonnes infrastructures. Je suis fan de vélo et, quand je m’entraînais encore, les pistes de référence étaient en Flandre. C’est dommage. Quand on habite Namur, aller à Gand ou à Heusden-Zolder, c’est une perte de temps. Donc, c’est important d’avoir nos propres structures.

On peut tabler sur quels délais pour voir "surgir" le Pôle d’excellence ?

On examine les candidatures en décembre 2023, les lauréats sont désignés au premier trimestre 2024. Puis il y aura les procédures de marchés publics. Les premières liquidations peuvent avoir lieu assez vite: 25% pour début 2025, etc. Au plus tard fin 2027, on devrait y être.