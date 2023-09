Les excuses intervenues étaient plus que bienvenues. Même si le ministre n’est pas personnellement responsable de ce que ses invités ont fait, cela a écorné l’image du monde politique et sérieusement entamé la confiance des policiers dans le travail du ministre.

Déontologiquement, sa position est-elle tenable ?

On attend de Vincent Van Quickenborne qu’il donne des garanties aux policiers qui leur permettront de restaurer une confiance en lui. Je pense à la revalorisation salariale ou à leurs conditions de travail. Il avait d’abord fourni une première version des faits en lançant qu’il était victime d’un complot, d’un règlement de comptes. Cela a été beaucoup trop loin. Cela a constitué un pas qui va rendre la tâche du ministre extrêmement périlleuse.

Doit-il démissionner ?

Non. Défi refuse de rentrer dans le jeu d’une démission pour un “oui” ou pour un “non”. C’est le jeu des extrêmes et des populismes. Défi ne s’inscrit absolument pas par rapport à cela. Nous voulons qu’il puisse travailler de manière sereine dans l’intérêt des policiers.

Ce retour anticipé au Parlement n’est-il pas surréaliste ?

Je regrette sincèrement de devoir être là alors qu’il y a des dossiers plus urgents à aborder. Des dossiers dans lesquels la vie de certaines personnes est en jeu. Je pense à la Gare du Midi ou encore à l’accueil des demandeurs d’asile. Mais il fallait être présente, car le ministre a un devoir d’exemplarité et de transparence, non pas à l’égard des médias, mais bien à l’égard du parlement et donc des citoyens.