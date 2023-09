Il était près de 14h00 lorsque Vincent Van Quickenborne est arrivé dans la salle Desiderius Erasmus où se tient cette réunion de la commission. À l’exception de Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen), les députés qui veulent interroger le ministre sur les incidents qui ont eu lieu en marge de son anniversaire sont tous membres de l’opposition (PTB, Défi, N-VA et Vlaams Belang)

”Je vais m’excuser pour le comportement de ces trois personnes”, nous a expliqué le ministre à son arrivée. “C’est un comportement dégoûtant. Uriner sur un combi, c’est montrer un gros doigt d’honneur à la police et à ma famille. C’est immoral et inacceptable. Mais je vais aussi répéter ce que je dis depuis le 23 août. Je n’étais pas au courant de ces faits. Je vais montrer les images pour rappeler que ces insinuations et ces fausses vérités doivent s’arrêter.”

Ses explications face aux députés

Vincent Van Quickenborne s'explique. ©PRE

Face aux députés, le ministre revient d’abord en détail et de façon chronologique sur les faits. “J’ai appris ces faits le 23 août. J’étais en vacances avec ma famille et je peux vous assurer que j’ai eu honte”, a expliqué Vincent Van Quickenborne dans une salle silencieuse. “Des personnes que j’ai invitées chez moi ont uriné contre un combi de la police à trois reprises. C’est dégoûtant. Surtout quand on sait pour quelles raisons ce combi se trouvait devant ma maison… C’est tout à fait inadmissible. Je tiens donc à m’excuser explicitement auprès des personnes de la chambre de contrôle de la police qui regardent les images qui surveillent ma famille. Je tiens également à m’excuser auprès des collaborateurs de la zone de police que je sers comme bourgmestre. Je voudrais aussi m’excuser auprès des agents de police. Il est évident qu’ils prennent ce genre de choses comme une attaque personnelle."

Le ministre revient maintenant sur les révélations de ce lundi. Pour rappel, nos confrères de la VRT ont pu visionner des images capturées par les caméras de la police. Elles semblent indiquer que vers 4 heures du matin, le ministre Van Quickenborne a simulé une urination tout en ouvrant par la suite la porte du véhicule de police. Ces images suggèrent, selon la VRT, que Vincent Van Quickenborne était au courant des actes commis plus tôt dans la nuit par ses invités.

Ces allégations reposent sur des enregistrements des caméras de surveillance de la voie publique utilisées par la police. "Cependant, étant donné qu'elles font partie d'une enquête en cours, je n'ai pas eu accès à ces images. J'ai donc dû me défendre à propos d'images que je n'ai pas vues... Je dois prouver mon innocence. Cela va à l'encontre de l'État de droit. Mais je vais faire", a lancé Vincent Van Quickenborne. "Je doute que de nombreux Belges souhaitent partager la fin d'une fête d'anniversaire avec l'ensemble du pays."

Ensuite, le ministre Van Quickenborne est revenu sur l'analyse des images provenant de ses propres caméras, qu'il a montrées à différents médias ce mardi.