Pipigate : Vincent Van Quickenborne s’excuse, mais maintient sa version

Le pipigate, tempête dans un urinoir ?

Pour rappel, à la fin des vacances, la presse révèle que le ministre de la Justice a organisé, le 15 août, une fête privée pour ses cinquante ans. Problème : plusieurs invités ont uriné sur un combi de police, stationné devant la villa cossue du ministre.

“J’ai appris l’existence de ces faits le 23 août. J’étais en vacances avec ma famille et je peux vous assurer que j’ai eu honte”, a expliqué Vincent Van Quickenborne dans une salle silencieuse. “C’est dégoûtant. Surtout quand on sait pour quelles raisons ce combi se trouvait devant ma maison… Je tiens donc à m’excuser auprès des agents de police. Il est évident qu’ils prennent ce genre de choses comme une attaque personnelle.”

L’affaire aurait pu en rester là. Vincent Van Quickenborne l’a affirmé : il n’en savait rien. Mais ce lundi, nos confrères de la VRT révèlent qu’ils ont pu visionner des images prises par les caméras de surveillance installées par la police. Et celles-ci pourraient remettre en cause la version du ministre qui affirme qu’il ignorait tout des incivilités de ses invités.

Elles semblent indiquer que vers 4 heures du matin, le ministre a simulé une miction tout en ouvrant par la suite la porte du véhicule de police. Ces images pourraient donc suggérer que Vincent Van Quickenborne était au courant des actes commis plus tôt dans la nuit. Et évoquait ceux-ci avec l’un de ses amis qui attendait son taxi.

Des allégations qui reposent sur des enregistrements des caméras de la police. “Etant donné qu’elles font partie d’une enquête en cours, je n’ai pas eu accès à ces images. Dans un État de droit, c’est à la justice de prouver une culpabilité. Je dois prouver mon innocence. Cela va à l’encontre de l’État de droit. Mais je vais faire”, a lancé Vincent Van Quickenborne. “Je doute que de nombreux Belges souhaitent partager la fin d’une fête d’anniversaire avec l’ensemble du pays.”

Le ministre diffuse ses images

Surréaliste: le ministre a diffusé en commission les images de ses propres caméras de surveillance. ©Belga

Face aux membres de la Commission, le ministre revient alors sur des images provenant de ses propres caméras, qu’il a déjà montrées à différents médias ce mardi. Une vidéo qui montre Vincent Van Quickenborne attendant un taxi avec son dernier invité. Il est alors 3h59 du matin. Et c’est là qu’il commet en effet un geste suspect. Qui pourrait être, selon le ministre, l’imitation d’un mouvement de guitare “J’aime la musique métal”, rappelle-t-il. On voit ensuite Vincent Van Quickenborne et son ami près du combi de police. “J’ouvre la porte du combi et je la referme. Car elle était mal fermée. Cela a duré quatre secondes. Quand au mouvement, qu’il s’agisse d’un mouvement de guitare ou d’une miction, peut-on en déduire que j’étais informé et que j’ai menti ? Je ne pense pas… Dès la première minute, j’ai dit que je n’étais pas au courant. Et je continue à le dire. Chers collègues, je trouve surréaliste que je doive décrire chaque minute de cette soirée. Si je l’avais su, pensez-vous que j’aurais tout nié, en sachant que tout est sur des images, que chaque moment de ma vie est observé ? Posez la question, c’est y répondre”.

Des explications qui ont engendré un certain malaise. Notamment dans la majoritée où l’on estime que d’autres étapes devront être franchies pour restaurer la confiance avec la police.

“Il ne faudrait pas que se propage l’idée selon laquelle il y aurait ici ou là des sphères d’impunité”, a indiqué le député PS Ahmed Laaouej. De son côté, Gilles Vanden Burre (Ecolo) estime que “le spectacle de ce genre de chose ne renforce pas la confiance des citoyens”. Face aux accusations de justice de classe, lancées par le PTB, Vincent Van Quickenborne a rappelé qu’une enquête était en cours pour de tels faits, ce qui n’est pas habituel. “Ce n’est pas de la justice de classe : ces personnes doivent être et seront punies”.

Les Engagés peu convaincus par la version du ministre

Du côté des Engagés, Vanessa Matz s’est montrée fort critique par rapport aux explications du ministre : “Heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon nous serions tous dans une mauvaise posture… Vous êtes moins bavard à propos de toute une série d’enjeux qui sont étalés dans la presse et pour lesquels il n’y a pas de réponse pour l’instant, à savoir le parquet de Bruxelles et son manque d’effectif, ou les classements sans suite qui continuent, en ce compris dans des dossiers de violences sexuelles et de violences faites aux femmes”, a lancé la députée à Vincent Van Quickenborne. “Rien ne nous permet, à ce stade, de dire que votre version n’est pas bonne et que vous êtes un menteur… Il faut arrêter de dire que c’est pour vous faire la peau que nous avons convoqué cette commission. Bien sûr que non ! C’est pour rappeler aussi ces principes de crédibilité, de transparence, de confiance et d’exemplarité. C’est cela qui est au cœur de ce dossier.”