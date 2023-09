Nouvelle taxe de mise en circulation : que coûtera-t-elle pour le Top 10 des voitures les plus vendues en Belgique ?

Le plafond de la TMC est fixé à 9000 euros, tandis que le tarif plancher se situe à 50 euros. Ce dernier montant s’appliquera notamment aux petites voitures électriques et hybrides. Certains modèles de SUV électriques, plus lourds, seront pénalisés.

La calculette sera indispensable pour chiffrer précisément le coût de la future TMC. La formule est la suivante :

TMC = MB * (CO2/x) * (M/y) * C Traduction : Montant de base * (émission de CO²/moyenne du parc auto actuel) * (masse maximale autorisée du véhicule/moyenne du parc auto actuel) * coefficient lié au type d'énergie

Le montant de base (MB) dépendra de la puissance du véhicule, exprimé en kW. Les montants sont repris dans le tableau ci-dessous.

Il faut ensuite connaître les émissions de CO² de la voiture, qu’on divise par la moyenne actuelle du parc automobile (115 pour le cycle NEDC et 136 en cycle WLTP). Attention, pour les voitures électriques, cette partie n’intervient pas dans le calcul.

La masse de l’auto sera ensuite divisée par 1838 kg (moyenne actuelle).

Reste à multiplier chaque résultat avec le coefficient lié au type d’énergie du véhicule. L’essence, le diesel, le CNG et le GPL sont à 1, les motorisations hybrides à 0,8 et l’électrique va de 0,09 à 0,26 (selon la puissance).

Trois facteurs de correction différents sont prévus pour les véhicules électriques.

En prenant la voiture la plus vendue l’an dernier en Belgique, la Citroën C3, en petite motorisation (1.2 essence), cela donnerait le calcul suivant :

123 euros (moteur 81 kW) * (120 gr/km divisé par 136) * (masse de 1570 kg divisée par 1838) * 1 (moteur essence)

Ce qui donne 92,7 euros.

Voici le calcul pour les 9 autres modèles de voitures les plus vendus en 2022 en Belgique. Nous avons choisi la plupart du temps des petits moteurs. Un changement de motorisation aura immanquablement un impact sur plusieurs facteurs du calcul (puissance, poids différent, CO²...), il faudra donc refaire la multiplication dans chaque situation.

Modèle Motorisation Prix TMC Citroën C3 Essence (1.2) 92,7 € Dacia Sandero Essence (1.0) 50 € Toyota Yaris Hybride (1.5) 50 € Volvo XC40 Électrique 1556,7 € Mini Cooper Essence (1.5) 325,4 € Peugeot 308 Diesel (1.5) 491,7 € Peugeot 208 Essence (1.2) 90,3 € BMW X3 Diesel (2.0) 1228,8 € BMW X1 Diesel (2.0) 962 € Audi Q3 Diesel (2.0) 1016,4 €

À savoir également, une réduction de 100 euros est prévue pour les familles nombreuses, y compris celles recomposées. Enfin, comme c’est déjà le cas, le montant de la taxe diminuera en fonction de l’âge des véhicules d’occasion. Plus ils sont âgés, moins la TMC sera élevée…

Tesla model Y contre Peugeot e-208

Si auparavant le choix d’une voiture électrique semblait une évidence pour profiter d’une TMC plus réduite, la nouvelle TMC entend corriger un problème de taille, en pénalisant les voitures lourdes et très puissantes.

Choisir un gros SUV dans sa version électrique ne sera donc plus spécialement avantageux, comme le montre la TMC de la Volvo XC40 dans le tableau ci-dessus. La version essence, tout aussi lourde et développant 120kW, donnerait une taxe à peine plus élevé, de 1650 euros environ.

Pour mieux comprendre la différence entre une voiture électrique lourde et puissante face à une plus petite citadine, on peut comparer la Tesla model Y avec l’e-208 chez Peugeot.

La première atteindra directement les 1400 euros de TMC, là où la Peugeot sera mise en circulation pour 50 euros.