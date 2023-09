Michael O’Leary, le boss de Ryanair, entarté par l'équipe de Noël Godin sous les fenêtres de la Commission européenne

S’il s’est fait plus discret ces dernières années, le Bruxellois n’avait jamais caché que le lancer de tarte le démangeait toujours et que si certaines personnes étaient prêtes à lui donner un coup de main, il était partant pour s’y remettre.

Après une opération minutieusement préparée ces derniers jours grâce à une info dévoilée par un informateur interne, c’est Michael O’Leary, le CEO de Ryanair, qui s’est retrouvé avec une tarte au milieu du visage. Le controversé patron irlandais était en effet à Bruxelles pour une conférence de presse. Avant celle-ci, comme il a l’habitude, O’Leary avait invité les photographes sous les fenêtres de la Commission européenne.

C’est à ce moment-là que Noël Godin et son équipe avaient prévu d’agir puisque, pas accrédités, ils n’auraient ensuite pas pu rentrer dans le bâtiment où se donnait la conférence de presse.

On sait qu’en Belgique Michael O’Leary et les pratiques de son entreprise irlandaise sont particulièrement controversées. Le personnel belge est d’ailleurs parti en grève plusieurs fois ces derniers mois. Et après les mouvements de grogne de cet été, les pilotes basés en Belgique viennent d’ailleurs d’annoncer une nouvelle action les 14 et 15 septembre.

Et l’objectif n’a pas manqué, alors qu’il était occupé de gesticuler face aux photographes, Michael O’Leary s’est retrouvé avec une tarte écrasée sur son visage.

O’Leary rejoint la longue liste de personnalités entartrées par Godin (Maurice Béjart, Patrick Bruel, Bill Gates et évidemment les 7 entartages de Bernard-Henri Levy). Nul doute que les photos vont désormais faire le tour du monde.