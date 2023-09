Le plan d’action en 22 points pour Bruxelles-Midi a vocation de servir de modèle

Une question d’image

C’est le Centre de crise national qui assurera le suivi. Il organisera des réunions d’évaluation à raison d’une par mois sur bases d’une série d’indicateurs, a précisé la ministre de l’Intérieur. Le fédéral a pris la main. La problématique est vaste, transversale. Elle touche aussi la santé publique. Rudy Vervoort pointe l’usage de crack qui a engendré une recrudescence des faits de violence, “dernière couche” qui s’est ajoutée à d’autres phénomènes bien connus, que sont le sans-abrisme, les situations d’errance liées à la crise migratoire, qui “impacte davantage Bruxelles que d’autres grandes villes du pays”.

La gare de Bruxelles-midi est une porte d’entrée internationale, “équivalent de l’aéroport” : 150 000 personnes y passent tous les jours. Elle est d’une grande importance en termes d’image”, dit-il. “Il est important de pouvoir travailler dans la même direction, avec les mêmes objectifs et en mettant les moyens en commun."

Pas que l’affaire de la police

”Faire de la police, ce n’est pas qu’une affaire de police”, estime aussi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, soulignant qu’il “faut travailler ensemble. Ce qu’on a vu, c’est que si l’on s’y met, on peut obtenir des résultats". La ministre confirme le retour d’un commissariat dans la gare, en collaboration avec les polices locales et fédérale, mais aussi Sécurail.

Le plan en 22 points prévoit également le contrôle de l’accès à certains quais, l’interdiction de la consommation d’alcool, une extension du réseau de caméras de vidéosurveillance au sein de la gare, et la poursuite régulière des “actions coup de poing” menées sur place et dans le quartier alentour, à l’instar de l’opération du 26 août.

Mais le plan comprend également un volet plus “humain”, avec la création de toilettes “d’urgence” à destination des sans-abri, l’installation d’une permanence sociale dans la gare, de même que la création d’un centre d’accueil “à bas seuil” pour les mineurs étrangers non-accompagnés et la création d’un lieu d’accueil de jour et de nuit à destination des personnes victimes d’assuétudes.

Assurer plus de sécurité, ce sera aussi travailler sur les infrastructures, ajoute le ministre Gilkinet, en charge des chemins de fer. Cela consistera à améliorer l’éclairage “dans les zones d’ombre qui peuvent être de véritables coupe-gorge”, ainsi que les indications à destination des voyageurs étrangers. Le plan prévoit aussi une meilleure organisation du parking des bus et des vélos, ainsi que des échanges des images de vidéosurveillance avec la police. Plus globalement, c’est l’ensemble du quartier qui devra faire l’objet d’une rénovation urbanistique, dit-il, pour le rendre plus accueillant. Cela passera notamment par l’installation du siège de la SNCB dans l’ancien tri postal et par la construction du bâtiment Blue Line d’Infrabel.