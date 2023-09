Le député PTB Nabil Boukili réagit sur le pipigate : “Le ministre est un acteur de la justice de classe”

Non. C’est sa version des faits avec ses propres caméras. Nous voulons avoir accès aux vidéos de la police. On ne peut pas juger la version du ministre simplement sur ses propres images. Par ailleurs, j’estime que sa version des faits démontre le manque de déontologie du ministre. Il y a aussi le fait qu’il ait à chaque fois modifié sa version en fonction des révélations des médias. Il aurait pu, dès le début, dire qu’il avait honte de ce qui s’était passé. Il aurait pu condamner ces faits et dénoncer les personnes qui ont eu ce comportement au parquet. L’affaire aurait été réglée. Le problème, c’est qu’il a essayé de couvrir ses potes pendant plus de deux semaines.

Face aux députés, le ministre a expliqué qu’il avait contacté les auteurs des faits et qu’il leur avait demandé de présenter aux autorités judiciaires. N’y a-t-il pas un problème ?

Bien sûr qu’il y a un problème. S’il passe dans la rue et qu’il voit un jeune uriner sur un combi, va-t-il aussi le sermonner ? Ou va-t-il le dénoncer au parquet, comme devrait le faire un ministre de la Justice ? Il y a un problème de justice de classe

Vous y allez fort ! Que voulez-vous dire par là ?

Vincent Van Quickenborne est sévère avec la classe travailleuse et la population. Et il est clément avec ses amis. Avec lui, c’est deux poids, deux mesures. On retrouve ici un mécanisme fondamental de la justice de classe. On n’est pas jugé de la même manière en fonction de la classe à laquelle on appartient. Et le ministre de la Justice est acteur de cette justice de classe par son comportement dans cette affaire. Pourtant, il est censé garantir une même justice pour tous les citoyens.

Pour le PTB, le ministre de la Justice est-il encore légitime dans l’exercice de ses fonctions ?

À mes yeux, non.

Et donc, il doit démissionner ?

C’est à lui de voir. Moi, je le vois mal terminer cette législature avec le “pipigate” sur le front. Je pense qu’il aura du mal. Et surtout quelle crédibilité peut-il encore avoir et quelle confiance peut-on lui faire lorsqu’on sait qu’il doit traiter l’ensemble de la population de la même manière, indépendamment de leur appartenance de classe.