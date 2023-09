Feu vert pour la réforme de la taxe auto: que faudra-t-il payer pour immatriculer un véhicule en 2025 ?

Elle sera dorénavant déterminée selon une formule plus complexe (lire ci-dessous) qui vise à désavantager les véhicules lourds et puissants au profit de voitures plus légères et moins polluantes.

Sans grande surprise, le projet de décret du ministre Philippe Henry a été approuvé par la majorité PS-MR-Écolo au Parlement.

Un texte juridiquement bancal pour Les Engagés

Dans les rangs de l’opposition, on s’est montré très critique. «C’est une réforme inutile, socialement injuste et budgétairement fragile», a dénoncé le député Jean-Luc Crucke (Les Engagés), qui estime aussi que ce texte est «hasardeux» sur le plan juridique.

Dans le viseur de l’ex-ministre wallon des Finances, il y aurait l’absence d’une preuve que le gouvernement a bien effectué les démarches pour tenter d’obtenir un accord de coopération interrégional sur le leasing. L’autre problème pour Jean-Luc Crucke, c’est que le décret prévoit que le gouvernement pourra modifier le coefficient de la taxe. Ce qui contredirait le principe selon lequel les matières fiscales sont de strictes compétences du parlement.

Le PTB, bien qu’il ne soit pas opposé au principe d’un changement de la fiscalité pour les voitures lourdes et polluantes, a préféré s’abstenir en déplorant l’absence d’alternatives à la voiture : «Il y avait, dans le premier texte, des éléments imbuvables. Mais la mobilisation a payé. Ce qu’il reste désormais, ce n’est pas grand-chose», a lancé le député PTB Antoine Hermant, qui a également affirmé que cette réforme n’était pas «véritablement écologique» : «Elle s’adapte plutôt au nouveau paysage automobile. Elle aura peu d’impact sur le comportement des individus.»

Un périmètre réduit pour limiter le risque

De son côté, le ministre Henry a justifié la limitation du périmètre de la réforme à la taxe de mise en circulation : «Est-ce un échec? Non! Est-ce plus modeste? Oui, peut-être. D’une certaine façon, on a limité l’ampleur. Mais on a limité beaucoup plus les risques.»

Pour le ministre Henry, les montants annuels de la taxe de circulation (600 millions par an) sont beaucoup plus importants que ceux de la taxe de mise en circulation (138 millions).

«Dès lors, le risque budgétaire était beaucoup plus important pour le volet “taxe de circulation”. Néanmoins, la taxe de mise en circulation a un impact nettement plus important, parce qu’elle impacte le moment de l’achat du véhicule.»

Philippe Henry estime également que les craintes juridiques émises par Jean-Luc Crucke ne sont pas fondées. «Je pense que c’est une étape très importante qui permettra aux futurs acheteurs de mieux tenir compte des paramètres ayant un impact en terme environnemental : la masse puissance et l’impact CO2, et dès lors faire évoluer progressivement notre parc vers un impact moindre.»

Dans la majorité, le MR par la voix de François Bellot a rappelé qu’il fallait «éviter un projet punitif tout en maintenant un volume de recettes inchangé.» Tout en suggérant la mise en place d’un calculateur, le député libéral a estimé que si l’on voulait diminuer la part de déplacements en voiture, il était, «nécessaire d’avoir un transport public plus efficace, sûr, en service continu, adapté à toutes les zones que compte la Wallonie.»

Comme les deux autres partis de la majorité, le PS a rappelé par la voix d’Eddy Fontaine qu’il faudra «évaluer» à moyen terme la mesure et «voir l’impact sur le comportement des futurs acquéreurs et des acheteurs de véhicules.»

Vous prévoyez l’achat d’un nouveau véhicule à l’été 2025? N’oubliez pas alors de vous munir d’une calculatrice efficace pour vous assurer de finaliser votre achat au bon moment. À moins que le prochain gouvernement ne décide de tout réinventer. Après tout, la politique est un domaine qui réserve parfois de nombreuses surprises…

Comment fonctionnera la nouvelle TMC en 2025 ?

Le dépoussiérage de la taxe de mise en circulation entrera en vigueur le 1er juillet 2025. Elle diminuera ou augmentera, avec un plafond fixé à 9000 euros, en fonction de l’impact du véhicule – et donc de sa masse – sur l’infrastructure, l’environnement ou encore des risques en cas d’accident.

La nouvelle formule prévoit que l’on multiplie un montant de base (calculé en fonction de la puissance du moteur) par des coefficients appropriés selon le type de motorisation et la masse maximale autorisée du véhicule. Selon les principes rappelés par le ministre Philippe Henry, les motorisations électriques et hybrides seront avantagées dans le calcul de la taxe comparativement aux motorisations essence et diesel.

Par ailleurs, une réduction de 100 euros est prévue pour les familles nombreuses, y compris celles recomposées. Enfin, comme c’est déjà le cas, le montant de la taxe diminuera en fonction de l’âge des véhicules d’occasion. Plus ils sont âgés, moins la TMC sera élevée…