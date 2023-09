Le Parlement wallon a approuvé la réforme de la fiscalité automobile du ministre Philippe Henry

À partir du 1er janvier 2025, la taxe de mise en circulation que chaque nouveau propriétaire de véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, devra régler lors de son immatriculation subira une modernisation. Elle sera dorénavant déterminée en multipliant un montant de base (calculé en fonction de la puissance du moteur) par des coefficients appropriés selon le type de motorisation et la masse maximale autorisée du véhicule. Cette formule complexe vise à désavantager les véhicules lourds et puissants au profit de voitures plus légères et moins polluantes.