La FSMA met en garde contre 35 plateformes de trading frauduleuses: "Elles agissent de manière très agressive"

"Ces fausses publicités et applications mobiles font la promotion d'une monnaie virtuelle, un software ou une formation de trading. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent en général rapidement un coup de fil des escrocs qui leur présentent une proposition concrète d'investissement (en actions, en produits d'investissement alternatifs, en monnaies virtuelles, etc.)", explique la FSMA.

Certaines plateformes prennent également contact avec les consommateurs en usant de faux comptes sur les réseaux sociaux ou à l'aide de groupes WhatsApp et Telegram.

"Ces plateformes agissent de manière très agressive. Pour paraître dignes de confiance, elles prétendent être régulées auprès d'une fausse autorité financière. Les malfaiteurs vont jusqu'à essayer de convaincre les victimes de les laisser prendre le contrôle à distance de leur ordinateur de façon à pouvoir faire certains virements", ajoute L'Autorité des services et marchés financiers.

Afin d'éviter toute fraude, la FSMA recommande aux investisseurs de toujours vérifier l'identité de la société qui leur propose un investissement (dénomination sociale, pays d'établissement, siège social, etc.). Il est également possible de vérifier si la société en question dispose des agréments requis, via une recherche aisée sur le site de la FSMA.

Il convient également de se méfier de fausses sociétés qui se font passer des sociétés existantes.

Enfin, la FSMA invite les consommateurs à l'avertir en cas de contact avec une société suspecte qui ne serait pas encore répertoriée. Les victimes sont également invitées à porter plainte auprès de la police.