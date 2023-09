La Défense veut recruter plus de 4.000 militaires, civils et réservistes en 2024: un chiffre quasi-record !

En 2024, l'objectif est de recruter 1.250 volontaires (soldats et matelots), 950 sous-officiers et 300 officiers, soit 2.500 militaires. À ce chiffre s'ajoute 460 civils et plus de mille réservistes", a-t-elle détaillé au cours d'une conférence de presse à la caserne De Hemptinne à Heverlee, près de Louvain.