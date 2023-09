Débrief du jour : Alerte jaune à la chaleur | Instruction ouverte pour une trentenaire étouffée par un coussin | Pagaille sur l’E40

L'IRM émet un code jaune à la chaleur valable de ce mercredi 6 jusqu'au lundi 11 septembre.

2. Une trentenaire étouffée par un coussin ? Instruction judiciaire ouverte à l’encontre de 2 infirmières et d’un médecin à Oupeye

On apprend, ce mercredi 6 septembre 2023, que le parquet de Liège a ouvert une instruction judiciaire à l’encontre d’un médecin et de deux infirmières, à la suite du décès d’une femme âgée d’une trentaine d’années en mars 2022.

3. Pagaille sur l’E40 à la suite d’un accident à Herstal : des kilomètres et des kilomètres de files, mais la situation rentre dans l’ordre

Un accident de la route à Herstal a provoqué de longues files sur l’E40, ce mercredi 6 septembre 2023.

4. 1,5 tonne de médicaments illégaux saisie à l’aéroport de Zaventem: l'explosion de la consommation des "drogues du pauvre"

C’est l’une des plus importantes saisies dans l’Union européenne ces dernières années : on apprend, ce mercredi 6 septembre 2023, que la Douane et l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé ont saisi une tonne et demie de médicaments illégaux à l’aéroport de Zaventem.

5. Les 100 meilleures boulangeries-pâtisseries de Wallonie dévoilées : voici les commerces récompensés dans chaque province

Les résultats du concours des meilleures boulangeries-pâtisseries de Wallonie ont été dévoilés ce mercredi 6 septembre 2023. L’Apaq-W a listé les 100 commerces préférés des consommateurs du sud du pays. Votre boulangerie fait-elle partie des heureux élus ? Réponse.