Chris Peeters devient le nouveau CEO de bpostgroup

Il avait aussi passé 14 ans chez McKinsey (dont sept en tant qu'associé), se spécialisant dans le secteur de l'énergie. Au cours des dix premières années de sa carrière, il a lancé un bureau d'études et une entreprise de construction, et a également été actif en tant que directeur commercial et technique pour une partie de l'Europe chez Hoogovens Aluminium.

"En tant que CEO, Chris poursuivra la transformation de l'opérateur postal belge en un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la logistique d'e-commerce, avec un fort ancrage en Belgique et des ambitions en matière de développement durable. En outre, il devra assurer l'avenir du groupe et sa croissance", explique bpost.

Elia remercie Chris Peeters pour son implication.

Le conseil d'administration d'Elia a souhaité, mercredi, remercier Chris Peeters pour son leadership durant ses 8 années à la tête d'Elia Group. "Grâce à sa vision stratégique, Chris Peeters a transformé Elia en un groupe énergétique international, participant activement à l'accélération de la transition énergétique", indique Elia dans un communiqué.

Le mandat de Chris Peeters au sein d'Elia prendra fin le 30 octobre.

De son côté, la ministre des Entreprises publiques a salué l'arrivée de Chris Peeters chez bpost. "Son CV impressionnant inspire la confiance nécessaire pour orienter bpost vers des eaux plus calmes. Bpost est en pleine transformation. Chris Peeters possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour développer l'entreprise à l'ère numérique sans perdre de vue la durabilité et l'emploi. Cela est nécessaire car nous nous envoyons de moins en moins de lettres, mais nous recevons de plus en plus de colis chez nous", a souligné la ministre