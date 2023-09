Incident lors d’une fête : Van Quickenborne montre ses propres images et accuse les syndicats de police

Cet incident qui s’est déroulé durant la nuit du 14 au 15 août a déjà suscité la polémique et la réaction du ministre mais l’affaire a été relancée lundi à la suite d’un article de la VRT sur son site internet qui mettrait à mal la version du ministre. Le ministre ferait semblant d’uriner avant de saisir son appareil photo et d’éclater de rire.

Le libéral flamand a toujours affirmé qu’il n’a appris les faits que lorsque ceux-ci ont été révélés dans la presse. Les images livrées par Van Quickenborne le montrent vers 4h en compagnie d’un ami devant sa villa dans l’attente, selon le ministre, d’un taxi. Il effectue un mouvement “qui peut être interprété d’une certaine manière” et saisit ensuite son gsm pour faire un selfie des plus classiques avec son ami. Il se rend par après à la camionnette de police, vide, stationnée de l’autre côté de la rue, ouvre la porte pour, selon ses dires, la verrouiller.

Le ministre accuse les syndicats de policiers, en conflit ouvert avec lui en raison d’un projet d’accord sectoriel qu’il a refusé de signer, d’être derrière cette affaire.

”Une opération qui vise à me nuire est en cours de la part de certains syndicats de police qui ne peuvent accepter que l’on va mettre fin progressivement à leur régime de pension à partir de 58 ans. D’abord, avec mon ancien président de parti, Egbert Lachaert, on a essayé de nous intimider physiquement et maintenant ils s’en prennent à moi”, a-t-il affirmé.

Selon VTM, Van Quickenborne sait qui sont les convives qui ont uriné sur le véhicule de police et leur a demandé de se signaler auprès de la justice.

Capture d'écran VTM ©VTM