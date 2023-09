Incident lors d'une fête chez Van Quickenborne: "La confiance est sans doute irrémédiablement rompue"

Vincent Van Quickenborne a répété à plusieurs reprises qu'il ignorait tout de ces comportements jusqu'à ce qu'ils sortent dans les médias. Or, selon un article de la VRT publié lundi soir sur son site internet, les images filmées par une caméra de surveillance laissent penser le contraire. Une interprétation "suggestive" démentie par Van Quickenborne.

guillement En tant que ministre en charge de la police, il a une responsabilité et un rôle de modèle, même lorsqu'il fait la fête, même lorsqu'il est ivre, même lorsqu'il est chez lui

"Bien sûr, nous lui souhaitons la meilleure fête d'anniversaire possible. Il peut inviter ses amis et sa famille et faire la fête jusqu'au petit matin. Mais en tant que ministre en charge de la police, il a une responsabilité et un rôle de modèle, même lorsqu'il fait la fête, même lorsqu'il est ivre, même lorsqu'il est chez lui", a estimé le SLFP dans un communiqué publié mardi.

Le syndicat évoque ensuite le "mépris à l'égard de la police" et une "forme d'arrogance inacceptable". "Nous ne pouvons plus regarder ce ministre droit dans les yeux et, en tant que plus grande organisation syndicale, nous attendons un signal clair, et au moins une tentative de rétablir la confiance", a-t-il ajouté.