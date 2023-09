Sur notre plateau, elle est venue évoquer plusieurs thématiques dont celle de l'emploi. D'après elle, engager du personnel est de plus en plus compliqué pour les PME. "Ce n'est clairement pas plus facile. Les tensions sur le marché de l'emploi sont très fortes, surtout pour les PME. Les taux d'emploi ne sont pas réjouissants (65% en Wallonie, ndlr) et les tendances ne sont pas très bonnes ces derniers trimestres. Bruxelles stagne et on a 77% en Flandre. Il y a de fortes disparités", détaille-t-elle d'emblée.

Pourtant, les demandeurs d'emplois sont nombreux et les métiers en pénurie aussi. Caroline Cleppert ne peut expliquer cette tendance mais estime que le marché de l'emploi a besoin d'être réformé et davantage contrôlé.

Pour être plus efficace sur le marché de l'emploi, la Wallonie et Bruxelles doivent sa structure. "Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur la politique régionale de l'emploi. Mais cela manque vraiment de coordination. On a besoin d'avoir un vrai régisseur. En Wallonie, on pense surtout au Forem mais il faut lui donner les moyens. L'enjeu est fondamental pour la société".

Pour son début de mandat au 1er octobre prochain, Caroline Cleppert travaille sur un memorandum pour interpeller les différents gouvernements au sujet de l'emploi, de l'économie, de la fiscalité ainsi que sur le statut du travail. Elle estime que si une réforme de l'emploi doit voir le jour, ce ne sera pas sous cette majorité gouvernementale-ci. "On n'y croit plus. Ou alors cela ne portera pas le nom de réforme. Soyons clairs. Avec un nouveau gouvernement, ce sera peut-être autre chose. On est déçus par les politiques car nous voulons y arriver mais nous n'y arrivons pas", commente-t-elle.

