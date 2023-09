Le 25 septembre s’ouvrira notamment le procès de Madissone Massy, accusée d’avoir tué son fils de neuf mois. Les faits ont eu lieu en juillet 2019. Le syndrome de Münchhausen sera au cœur des débats.

Le 9 octobre, c’est un autre infanticide qui sera jugé devant la même cour. Michaël Van Hautte est accusé d’avoir battu à mort la petite Neva, 22 mois, à Frameries le 2 février 2021.

Le troisième cas d’infanticide jugé par les citoyens sera celui dont est accusée Maude Dambremont. Cette Carolorégienne doit répondre du meurtre de son fils âgé de sept mois, mais aussi de faux et usage de faux. Le procès débutera le 4 décembre, pour être le dernier de l’année.

Outre ces procès pour meurtre d’enfant, la cour d’assises se penchera également sur celui de Miguel Stennier, qui ouvrira l’année judiciaire dès le 11 septembre. L’homme est accusé d’un parricide, commis à Châtelet en août 2021 dans le cadre d’une dispute intrafamiliale.

Le 6 novembre, c’est le procès d’Anneliese Audain et de Didier Bauwens qui est fixé devant la cour. Les deux sont accusés d’avoir assassiné Luis Gonzalez Rojas à Manage, en février 2020.

L’année 2024 débutera, du côté des assises de Hainaut, le 15 janvier avec le procès de Daniel Bellens et Marie Tenret. Les deux sont accusés d’un vol avec la circonstance aggravante de meurtre, celui d’une dame âgée. Les faits ont été commis à Ronquières, en août 2017.

Enfin, l’année judiciaire en Hainaut sera également marquée par les suites de l’accident lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, le 20 mars 2022. Paolo Falzone avait, ce jour-là, fauché de nombreuses personnes en circulant à vive allure dans le village, à l’heure du ramassage des Gilles. Six d’entre elles étaient décédées et une quarantaine avaient été blessées. Le calendrier de son procès n’est pas encore fixé : le rapport d’expertise automobile est toujours attendu. Il reviendra ensuite à la chambre des mises en accusation de déterminer la qualification des faits afin de savoir devant quelle juridiction l’inculpé sera renvoyé.

À Dinant, la reprise d’un procès pour tentative d’homicide

Le 6 septembre comparaîtra un homme, né en 1983, poursuivi pour une tentative d’assassinat à Viroinval. Le 19 février dernier, le prévenu aurait tenté de tuer un autre individu à l’aide d’un petit couteau de cuisine.

Le 13 septembre, le tribunal correctionnel de Dinant se penchera à nouveau sur une tentative de meurtre commise le 24 juin 2020. Le prévenu est poursuivi pour avoir planté un couteau de chasse dans l’abdomen d’un de ses amis, lors d’un barbecue organisé dans le cadre d’un anniversaire. L’auteur affirme n’avoir aucun souvenir des faits proprement dits.

Parmi les autres jugements attendus, le tribunal examinera aussi le 13 septembre des faits de maltraitance commis sur deux enfants au sein d’une même famille, sur fond de problèmes psychiatriques lourds. Leur mère, née en 1948, et l’un de ses fils, né en 1977, sont poursuivis pour les avoir régulièrement enfermés dans deux cellules de 9 m² construites dans une annexe de l’habitation, isolée en pleine campagne.

Un féminicide et un double homicide au programme de la cour d’assises de Namur

Condamné à 25 ans de prison le 29 septembre 2022 pour meurtre et assassinat par les assises du Hainaut, Francis Vandy, né en 1950, ancien commissaire de la police judiciaire de Charleroi, sera rejugé à Namur dès le 2 octobre, à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation. Il avait été reconnu coupable de deux homicides volontaires, dont un était prémédité. Le 28 août 2019, il avait fait feu sur deux personnes qui pêchaient dans son étang, à Fontaine-l’Evêque, les touchant au cœur et à la tête. La Cour de cassation estime le double meurtre établi, la cour d’assises de Namur devra statuer sur la double préméditation.

Un autre procès débutera le 13 novembre, celui d’Omar Hedi, 37 ans et accusé d’avoir poignardé à mort sa compagne, Mariana Gouverneur, le 18 avril 2021 à Rochefort. Les faits ont eu lieu dans l’appartement où le couple et ses 5 enfants vivaient, rue de France. Les disputes étaient fréquentes au sein du couple, une séparation était évoquée. La victime a reçu 28 coups de couteau, notamment dans l’abdomen, les poumons et le cou.

Procès “Pharmaceutica” en appel et plusieurs dossiers devant la cour d’assises à Liège

Parmi les grands procès attendus lors de la rentrée judiciaire en région liégeoise figurera l’affaire “Pharmaceutica” qui passera en appel sur les mois d’octobre et de novembre. L’affaire implique de nombreux prévenus et concerne un trafic international de produits stupéfiants. La drogue, de la cocaïne, arrivait de Colombie et transitait par les ports d’Anvers ou de Rotterdam. Pas moins de 1,9 tonne de cocaïne avait été saisie pour une valeur de 80 millions d’euros.

Pour sa part, le tribunal correctionnel de Liège prononcera le 11 septembre son jugement dans le dossier de Paul Mathy, un ex-échevin spadois, et de deux employés de la Ville de Spa, poursuivis pour des préventions de traite des êtres humains avec les trois circonstances aggravantes d’autorité, de faits commis par des fonctionnaires publics dans le cadre de leurs fonctions et de mise en danger de la vie d’autrui.

Par ailleurs, le tribunal de police de Liège reprendra le 10 octobre l’examen du dossier de Sofian Kiyine (25 ans), milieu de terrain du club d’Oud-Heverlee Louvain, qui avait effectué une spectaculaire embardée le 30 mars 2023 à Flémalle.

Enfin, la cour d’assises de Liège examinera plusieurs dossiers importants dès la rentrée judiciaire. Un Remicourtois âgé de 33 ans répondra dès le 11 septembre de viol et de tentative de meurtre commis sur sa voisine octogénaire, mais aussi du meurtre commis sur un voisin qui tentait de porter secours à la victime.

Les trois accusés de l’assassinat d’Ilyas Kösker, un Liégeois âgé de 44 ans qui avait disparu le 28 juin 2019, seront jugés à partir du 2 octobre. Le corps d’Ilyas Kösker, calciné et décapité, avait été découvert dans un bois du village d’Amomines, dans la commune d’Érezée.

Luxembourg : scandale Veviba et le home-jacking de Givry en correctionnel

En mars 2018, l’entreprise Veviba se retrouvait au cœur d’un scandale alimentaire retentissant. Le site de l’entreprise, qui comptait un abattoir, un atelier de découpe et un surgélateur industriel, avait à l’époque fait l’objet d’une perquisition dirigée par un juge d’instruction pour des infractions relatives à des falsifications des renseignements sur la date de congélation de la viande et à une non-conformité des produits. Si la chambre du conseil devait ordonner le renvoi de l’affaire en correctionnel, alors le dossier pourrait être fixé dans le courant de l’année judiciaire 2023-2024 devant l’un des tribunaux de la province du Luxembourg.

L’année judiciaire sera également marquée par le procès des auteurs présumés d’un home-jacking commis le 17 mars 2022 à Givry, dans la commune de Bertogne. Le jour des faits, deux individus ont fait irruption au domicile d’un habitant du village âgé d’une soixantaine d’années pour lui réclamer de l’argent sous la menace d’une arme à feu. Arme dont ils s’étaient servis pour lui tirer de dessus.

Vendredi, la Chambre du Conseil a ordonné le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel. La date n’a pas encore été déterminée. Le dossier devrait être fixé dans la première partie de l’année judiciaire, a indiqué le parquet du Luxembourg en fin de semaine.

Charleroi : deux dossiers concernant des bébés et le jugement d’employés de BSCA

Le 13 septembre prochain, la chambre à trois juges du tribunal correctionnel de Charleroi fera le point sur le dossier en cause d’un père de famille poursuivi devant la justice carolo pour avoir volontairement administré du Tramadol à son enfant d’un mois. Interrogé sur ces faits, le père de l’enfant avait confirmé avoir déposé trois gouttes du produit sur la tétine du bébé, victime de coliques, “pour le calmer.”

Un jugement sera également prononcé le 18 septembre prochain concernant six prévenus poursuivis par la justice pour plusieurs préventions, dont des faits de harcèlement et de discrimination à l’engagement au sein de l’aéroport de Charleroi. Le principal prévenu, délégué syndical au sein de l’aéroport, semble avoir abusé de sa fonction pour placer, notamment, des personnes d’origine arabe au sein de l’aéroport. Des échanges avec trois autres prévenus prouvent également l’existence de cas de harcèlement et d’intimidation envers des employés de l’aéroport.

Enfin, le 18 octobre prochain, une réouverture des débats aura lieu dans le cadre du procès de la mort de Ciena, âgée de trois mois lors de son décès au sein de la crèche Dourlet à Charleroi. Alors qu’un jugement était attendu le 28 juin dernier contre trois ex-puéricultrices, poursuivies pour non-assistance à personne en danger, le tribunal correctionnel de Charleroi a sollicité le témoignage de plusieurs témoins, dont des médecins et experts, pour éclaircir les zones d’ombre sur les circonstances et l’heure du décès du bébé. Les prévenues contestent la non-assistance à personne en danger.

Un nouveau méga-procès à Bruxelles, après celui des attentats du 22 mars

La rentrée judiciaire à Bruxelles aura lieu le 1er septembre avec les habituelles mercuriales de la Cour de cassation et de la cour d’appel. Très vite ensuite, le 4 septembre, le procès des attentats du 22 mars 2016 reprendra, devant la cour d’assises siégeant au Justitia à Haren, avec le débat sur les peines.

Exactement un mois plus tard débutera devant cette même cour, cette fois au palais de justice, place Poelaert à Bruxelles, le procès de deux hommes accusés de crime de génocide commis au Rwanda en 1994.

Mais le plus important procès de cette nouvelle année judiciaire sera le “procès Encro”. Le tribunal correctionnel de Bruxelles devra juger 125 personnes en même temps, dès le 6 novembre, parmi lesquelles des “grosses pointures” du grand banditisme lié au trafic de drogue. Le procès est annoncé pour une durée de cinq mois, à raison de trois audiences par semaine. Il se tiendra au Justitia à Haren sous très haute sécurité.

Un autre dossier de grand banditisme, celui d’une spectaculaire tentative d’évasion de la prison de Saint-Gilles en 2014, aura lieu quant à lui les 18, 19 et 20 octobre devant le même tribunal, mais au palais “Poelaert”. Sept personnes sont prévenues pour prise en otage dans le cadre d’une évasion et pour appartenance à une organisation criminelle. Le principal prévenu, Mohamed Benabdelhak, est actuellement détenu en France. Il devrait être transféré vers la Belgique pour se défendre lors de ce procès. Ce Français présenté comme un “baron de la drogue” avait promis une somme de deux millions d’euros à qui le ferait évader.