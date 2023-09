Histoires judiciaires : “le principal dealer de la prison de Namur” face au tribunal, un mauvais détenu présenté, un voleur neutralisé par sa victime

Cocaïne et cannabis : “le principal dealer de la prison de Namur” face au tribunal

Un important dossier de trafic de cannabis et de cocaïne au sein de la prison de Namur a été abordé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier et le 2 août 2022. Le couple à la tête de ces agissements a déjà été condamné pour un trafic du même genre en avril 2022, mais cette fois à la prison de Jamioulx : six kilos de cannabis avaient été écoulés.

Selon le parquet, le prévenu, détenu à la prison de Namur où il était décrit comme le principal dealer de l’établissement, pilotait ce trafic de cannabis et de cocaïne qui comptait 45 clients depuis sa cellule, avec l’aide de sa compagne, désignée comme co-dirigeante de l’organisation criminelle.

Dinant : des coups de tesson portés au thorax

Moussa, 44 ans, a écopé de trois ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège après avoir porté des coups de tesson de bouteille à Glody en pleine rue à Dinant ! Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la ville.

La citation de la semaine

guillement Je voulais lui offrir la bouteille que j’avais volée

Le 22 mai 2022, à 16 h 12, Glody se promenait rue Grande avec sa compagne et un ami lorsque Moussa s’est approché de lui par l’arrière et l’a interpellé. L’homme a repoussé son agresseur et ce dernier est tombé sur le sol.

Un échange de coups a eu lieu entre les deux protagonistes. Deux personnes sont successivement intervenues pour tenter de les séparer. Le premier groupe a ensuite pris la direction du magasin de nuit qui se situe à l’intersection de la rue Grande et de la rue du Palais de Justice. Ils ont été suivis par Moussa, sa compagne et un homme qui était intervenu pour tenter d’empêcher les intéressés de se battre. Moussa s’est rendu au magasin de nuit où il a dérobé une bouteille. Il s’est alors mis à courir vers Glody et a tenté de lui porter des coups. Les deux hommes ont une nouvelle fois été séparés par un troisième. Glody s’est ensuite muni d’un objet métallique puis a tenté de frapper Moussa.

Premier couac de la rentrée judiciaire : le détenu présenté devant le tribunal n’est pas celui qui était attendu

L’heure de la rentrée judiciaire a sonné ce vendredi matin à 9 heures. Le palais de justice de Mons était noir de monde, mais la plupart des justiciables présents étaient convoqués devant le tribunal de la famille, où les affaires se règlent à huis clos.

Mme Bury faisait son grand retour après plusieurs semaines d’absence. Son audience de la 11e chambre a commencé fort. Pour le premier dossier, Cédric S., détenu, a été présenté devant la présidente. “Il y a un problème, ce n’est pas mon client”, a signalé Me Crombé.

Braine-l’Alleud : 12 mois de prison pour un voleur que sa victime avait réussi à neutraliser

Le 21 juin dernier, le propriétaire d’un véhicule garé dans une rue de Braine-l’Alleud a aperçu un homme adoptant un comportement suspect près de sa voiture. Il s’est approché et a vu que cet inconnu, qui avait déposé son sac sur le toit, venait de briser la vitre arrière. Le propriétaire a crié qu’il allait appeler la police et l’homme est parti en courant. Il a cependant été rattrapé et maintenu sur place par la victime, jusqu’à l’arrivée d’une équipe de la police locale.

Un Cominois a violé sa demi-sœur et sa belle-sœur, “il ne contrôle pas ses pulsions”

Le 29 janvier dernier, les services de police sont arrivés par hasard au bon endroit, au bon moment. Alors qu’ils se rendent au domicile d’un individu, à Comines, pour une tout autre raison, les policiers tombent sur trois jeunes femmes complètement sous le choc. L’une d’elles venait de se faire violer digitalement par son demi-frère de 31 ans, l’homme que la police cherchait à interpeller…

Aux côtés de la victime, la sœur et la femme de l’agresseur. Cette dernière a raconté les faits à sa propre mère, qui elle-même s’est inquiétée pour sa seconde fille, bien plus jeune, Fiona (prénom d’emprunt). En révélant les faits à la cadette, celle-ci a confié qu’elle avait subi des faits similaires par le même individu, de ses 11 ans à ses 16 ans.