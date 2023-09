Avenir de la Belgique, PS, Ecolo, Bouchez, De Croo : à 9 mois des élections, Bart De Wever s’exprime dans la presse francophone

Voici ce qu’il faut en partie retenir de cet entretien.

”Le fédéralisme est un échec”

La Belgique a-t-elle encore de l’avenir en tant qu’État fédéral ? Pour Bart De Wever, la réponse tend clairement vers le “non”. “Le fédéralisme est un échec. Il faudra un jour ou l’autre évoluer vers un autre système” a-t-il affirmé à nos confrères avant de lancer une pique à Georges-Louis Bouchez : “Le plus grand patriote belge ne parle même pas la langue de la majorité, c’est quand même unique dans le monde, non ?”

Pour le nationaliste flamand, le futur passera inévitablement par une révision de la Constitution et un passage au confédéralisme. “Je ne pense pas que le confédéralisme viendra par enthousiasme mais par l’impossibilité de continuer ainsi”, confie Bart De Wever, qui craint par ailleurs une nouvelle crise politique après les élections. “J’espère que la réforme de l’État interviendra dès 2024. Sinon, le pays ne pourra plus être gouverné.”

Alexander De Croo “dit n’importe quoi”

Persuadé qu’une réforme institutionnelle est nécessaire, le président de la N-VA n’a pas non plus manqué de rebondir sur la position du Premier ministre Alexander De Croo, plutôt volontariste par rapport au fédéralisme. “Il y a quelques années, il vantait les mérites du confédéralisme… Il était favorable à la scission de toutes les compétences fédérales vers la Flandre et la Wallonie. Désormais, il est au “16” et dit l’inverse. Il dit surtout n’importe quoi ! La réalité, c’est que la politique budgétaire de l’État fédéral est un désastre, que les pensions vont devenir impayables, que la sécurité sociale dérape totalement…”

Son avis sur le PS

Dans cette interview, Bart De Wever est revenu sur les liens qu’ont entretenus PS et N-VA en 2010. Une année où les deux partis avaient tenté de s’accorder sans succès en raison de divergences socio-économiques.

Malgré certaines divergences, les relations ne sont toutefois pas mauvaises aujourd’hui. “Quand je parle ouvertement et discrètement avec des régionalistes tels que Dermine ou Dermagne, il est clair que leur analyse sur l’avenir de ce pays n’est pas si éloignée de la mienne. Mais, moi, je suis pressé d’aboutir. Je veux avancer aussi vite que possible. Pour le PS, au contraire, il n’y a pas urgence tant qu’il y a de l’argent qui arrive. Paul Magnette souhaite continuer le statu quo aussi longtemps que possible mais il comprend qu’à un moment donné, cela n’ira plus. Je pense qu’il n’a pas envie de négocier avec Vlaams Belang. Je suis convaincu qu’un jour, les socialistes seront capables de conclure un accord pour aller vers le confédéralisme.”

guillement Jean-Marc Nollet, qu’il retourne sur Vénus aussi vite que possible !

Son avis sur Ecolo

À l’inverse, le bourgmestre d’Anvers se montre beaucoup plus dur avec les écologistes. “Les écolos viennent d’une autre planète : quand je parle à Jean-Marc Nollet, je ne trouve rien dans ses idées qui permettrait de construire un accord de gouvernement. Qu’il retourne sur Vénus aussi vite que possible ! Il n’y a que de la folie chez un écolo… Pensez-vous vraiment que le changement climatique est à imputer au comportement capitaliste ? C’est une nouvelle religion ? Quand je parle avec un écolo, j’ai l’impression de converser avec un prêtre qui me parle de son église.”

Son avis sur Georges-Louis Bouchez

Enfin, Bart De Wever a également donné son avis sur le président du mouvement réformateur (MR). “L’idéologie de Georges-Louis Bouchez est proche de la mienne et il a des idées intéressantes. Créer de la valeur ajoutée pour engendrer la prospérité est une idée libérale que je défends car, à mon sens, c’est la meilleure.”

Retrouvez l'interview complète de Bart De Wever sur LaLibre.be.