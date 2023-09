Combien d’animaux euthanasiés en Wallonie et à Bruxelles ? Les chats sont loin devant les chiens

Les euthanasies d’animaux ne sont pas rares en Wallonie et à Bruxelles, mais les données sont incomplètes concernant les particuliers souhaitant, le plus souvent, abréger les souffrances de leur animal de compagnie, même si le comportement peut aussi être une raison invoquée.

Parmi les chiffres disponibles en Belgique, ceux compilés par les refuges donnent à voir une partie des euthanasies pratiquées chaque année. Ainsi, en 2021, les refuges wallons ont dû euthanasier 243 chiens, ce qui représente 3 % des chiens ayant quitté les établissements cette année-là.

Le motif n’est pas forcément indiqué par les refuges mais comprend diverses raisons : animal malade, non sevré, trop peu socialisé, par manque de place dans le refuge, etc.

Les chats sont bien plus nombreux à être passé par un refuge et le chiffre d’euthanasie des félins est donc très largement supérieur : 2262, ce qui représente 13 % du total des “sorties” enregistrées. On retrouve ensuite d’autres animaux, comme les oiseaux, et d’autres parfois plus exotiques comme les reptiles.

Euthanasies dans les refuges wallons en 2021

À Bruxelles, les rapports sont sensiblement les mêmes entre chiens et chats, mais ce sont les oiseaux qui ont été le plus souvent euthanasiés. Les félins restent pourtant, de loin, les animaux les plus recueillis par les refuges de la capitale (3360, contre 1095 oiseaux).

Euthanasies dans les refuges bruxellois en 2021

Chiffre intéressant disponible à Bruxelles, la raison de l’euthanasie est précisée par les refuges et laisse apparaître que la maladie de l’animal a guidé cette décision dans 99 % des cas, le reste étant lié à des problèmes comportementaux.

Environ 12 % des animaux passés par un refuge bruxellois en 2021 ont quitté les statistiques à la suite d’une euthanasie, l’immense majorité (69 %) quittant le lieu d’accueil après une adoption. Un chiffre proche de ceux de la Wallonie, où 67 % des chiens quittant le refuge l’ont fait après une adoption, 75 % chez les chats.