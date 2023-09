Asile  : la Vivaldi maintient la mesure contestée

Face à la controverse, le Premier ministre Alexander De Croo et la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration ont mis les points sur les i: "Je ne veux pas d’enfant dans la rue cet hiver. Et je suis très claire sur ce sujet", a lancé Nicole de Moor à l’issue du Conseil des ministres. Reste que l’instruction de la secrétaire d’État de ne temporairement plus accueillir les hommes seuls dans le réseau d’accueil des demandeurs d’asile est maintenue.