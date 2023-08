Touring a enregistré une hausse de 20% des appels pour assistance cet été

Au total, Touring a enregistré 48.893 appels pendant les mois de juillet et août, contre 41.047 durant l'été 2022. Le nombre d'interventions a également progressé de près de 6% (de 10.703 à 11.296), tandis que le nombre de dossiers médicaux a augmenté à 2.430 cette année (contre 2.082 un an auparavant) et les interventions techniques à 8.866 (contre 8.621). Les rapatriements de personnes (de 1.326 à 1.182) et de véhicules (1.350 à 985) ont par contre diminué.

"Il est clair qu'un grand nombre de Belges sont partis en vacances de manière improvisée ces dernières semaines, fuyant le mauvais temps en Belgique. Cela a eu pour effet, entre autres, qu'ils ont été nombreux à partir en vacances moins bien préparés et moins reposés", analyse Touring. "Ce qui augmente les risques de panne si le véhicule n'est pas techniquement en ordre, ou les risques d'accident de voiture grave, voire mortel."

Touring explique la hausse des interventions médicales à l'étranger principalement par la vague de chaleur importante de l'été. L'organisme a constaté davantage d'infections et de problèmes gastro-intestinaux car les vacanciers consomment des aliments et des boissons plus rapidement altérés en raison de la chaleur. Les cas de déshydratation et de problèmes cardiaques étaient également plus fréquents.

La plupart des appels médicaux provenaient de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas.

Touring a par ailleurs enregistré 106.614 appels en Belgique cet été, preuve que de nombreuses personnes ont passé leurs vacances au pays.