Pierre-Yves Dermagne (PS) plaide une légalisation du cannabis en Belgique : “Il faut sortir de l’hypocrisie”

Oui ! Et pour moi, il y a une réforme qui s’impose : on doit envisager la légalisation du cannabis en Belgique. Cela n’a plus aucun sens de continuer de poursuivre, d’arrêter et de mettre en prison des personnes dans des affaires liées à la consommation ou à la vente de cannabis. Il faut purement et simplement légaliser le cannabis et organiser sa vente, comme l’Allemagne est en train de le décider.

Vous estimez donc qu’il faut changer complètement de politique ?

Sur les quatre pays qui nous entourent, on en a trois qui ont soit dépénalisé, soit vont légaliser la consommation et la vente. Cela n’a plus de sens d’utiliser les moyens de nos forces de police et de la justice pour du cannabis. Il y a des formes de criminalité bien plus graves et plus impactantes pour la vie en société. Concentrons les moyens de la police et de la justice sur toute une série de comportements qui sont délétères.

Pour vous, il faut aller plus loin qu’une simple dépénalisation ?

Oui. Il faut pouvoir organiser et contrôler la production, mais aussi la vente. Et permettre ainsi d’en tirer des recettes pour l’État.

L’université de Düsseldorf a estimé qu’en Allemagne, le gain pour les finances publiques pourrait être de 4,7 milliards d’euros par an. En Belgique, cela signifierait qu’on pourrait obtenir 660 millions d’euros de recettes. Il s’agirait d’accises, comme il en existe sur le tabac ou sur l’alcool. Et ce sont des moyens supplémentaires qui pourraient être affectés en priorité à la police et à la justice.

Le cannabis n’est-il pas une porte d’entrée vers d’autres drogues ? Dans le secteur associatif, une éventuelle légalisation ne fait pas toujours l’unanimité…

Pour moi, on doit traiter le cannabis comme on traite le tabac et l’alcool. Il ne faut donc pas le considérer comme quelque chose d’inoffensif. Cela peut avoir des conséquences graves sur la santé et le développement des jeunes. Mais on doit aussi regarder les réalités en face : le cannabis circule partout. Et il y a une forme d’acceptation sociale. Légaliser permettrait de retirer aux organisations criminelles des sources importantes de financement. Et l’on pourrait aussi financer, avec les accises, la prévention et l’accompagnement des personnes victimes d’assuétudes.

Dans les milieux policiers, on est souvent opposés à l’idée d’une légalisation…

Je peux comprendre cette position. Avec les moyens dont ils disposent aujourd’hui, c’est plus facile de s’en prendre à des consommateurs de cannabis et à des petits poissons que de s’attaquer à des formes plus importantes de criminalité difficiles, voire impossibles à appréhender.

Le modèle que vous préconisez, c’est le modèle néerlandais de la dépénalisation ?

Non. Par contre, je pense que ce que l’Allemagne est en train de mettre en place, soit une légalisation, est une piste intéressante. Elle passera par la création de “cannabis social clubs”. Des ASBL qui seront encadrées et devront obtenir une licence. Leur activité principale consistera en la culture de plants et la préparation de cannabis au nom et pour le compte de leurs affiliés. Les exemples de légalisation à travers le monde nous permettent de dire qu’il s’agit d’une approche plus cohérente et moins hypocrite. La prohibition ne fonctionne pas.

Cette légalisation, cela devient une priorité pour le PS dans l’optique du prochain scrutin ? Certains partis y sont fermement opposés…

D’abord, elle ne figure pas dans l’accord de gouvernement. Et c’est quelque chose qui doit être correctement préparé et qu’on ne décide donc pas du jour au lendemain. Mais nous avons des exemples de pays voisins qui l’ont fait. On peut donc transposer leur modèle. Et le Luxembourg et l’Allemagne ne sont pas des pays laxistes, libertaires et inconscients. Ouvrons les yeux : la politique de répression ne fonctionne pas. À un moment donné, il faut donc changer de méthode.

Interview : Guillaume Barkhuysen

Insécurité : “On doit dégager des moyens pour Bruxelles”

Pierre-Yves Dermagne estime qu'il faut installer un commissariat dans la gare de Bruxelles-Midi.

Nuisances, insécurité… La gare de Bruxelles-Midi a fait la une de l’actualité. Selon De Standaard, la police y dénombre 3 500 délits par an. Et face à une situation problématique, la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, a demandé aux autorités fédérales, régionales et communales d’y renforcer tant la sécurité que la propreté. En réaction, le gouvernement a annoncé l’adoption d’un plan d’action. Samedi, la police y a mené une vaste opération qui a conduit à l’interpellation d’une soixantaine de personnes.

Pour le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne, il faudrait toutefois apporter aussi des réponses plus structurelles : “Sur le court terme, je pense qu’il faut réimplanter un commissariat au sein de la gare pour assurer la sécurité des voyageurs et des travailleurs. Et il faut aussi permettre aux services sociaux de pouvoir faire leur travail avec les personnes qui ont des problèmes d’assuétudes. Enfin, je pense qu’il faut répondre à la question des MENA, les mineurs étrangers non accompagnés, qui sont présents dans et autour de la gare. Là aussi, on doit pouvoir mettre en place une structure d’accueil et d’accompagnement.”

Pour améliorer la sécurité, Pierre-Yves Dermagne estime également qu’il faut dégager des moyens… comme on l’a fait pour Anvers. “Je ne suis pas fermé à une réflexion sur une meilleure répartition des rôles entre la police fédérale et la police locale, ajoute Pierre-Yves Dermagne. Mais si on transfère des compétences aux polices locales, il faut aussi transférer les moyens. Pour rappel, lors du dernier conclave, près de 20 millions d’euros ont été dégagés pour la sécurité et la police à Anvers. Je pense qu’à Bruxelles, on doit pouvoir faire la même chose. On est face à un phénomène qui dépasse Bruxelles. Et on ne peut pas qualifier Philippe Close de bourgmestre laxiste. Bruxelles doit être traitée comme d’autres grandes villes. Et on doit y apporter les moyens qui correspondent aux missions du fédéral, que ce soit en matière de police ou en matière d’accueil.”

Il l’a dit aussi…

Un accord possible avec la N-VA après 2024 ? “Je ne fais jamais de politique-fiction. On l’a toujours dit : avec la N-VA, on a des visions et des projets de société qui sont diamétralement opposés. Et le PS n’ira jamais dans un gouvernement qui réduirait les droits des personnes, qui affaiblirait la sécurité sociale ou participerait au “début de la fin” de la Belgique. Mais si l’on croit encore dans ce pays et si l’on veut apporter des solutions qui peuvent améliorer la vie des gens, on doit pouvoir discuter avec les autres partis.”

Son image de régionaliste au sein du PS “Je suis régionaliste. Et je le suis encore davantage depuis que je suis au fédéral. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas un dossier qui n’est pas communautaire. Regardez la sécurité : quand c’est Anvers, on dégage des moyens. Quand c’est Bruxelles, on montre le doigt. Mais on peut être régionaliste et attaché à la Belgique. Ce que je suis.”

Une nouvelle réforme de l’État ? “C’est d’abord aux francophones de prendre leurs responsabilités. Il y a des choses à faire pour simplifier le modèle du côté francophone.”

L’endettement public “Il faut oser le dire : l’endettement public va continuer à augmenter. Pour accompagner la transition environnementale et la digitalisation de la société, on va faire face à des besoins massifs en termes d’investissements.”

Réformer le marché du travail “Quand la droite parle de réforme du marché du travail, c’est toujours par le durcissement des conditions d’octroi des allocations de chômage. Elle ne parle jamais d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ou encore d’aménagement des horaires. Or, on a des chiffres du chômage qui n’ont jamais été aussi bas, même si l’on doit encore faire mieux, notamment en Wallonie à Bruxelles. Mais la solution passe aussi par la création d’activités, la formation et par la garantie de conditions de travail et de rémunération satisfaisantes pour les travailleurs.”

Les critiques contre la Vivaldi “Je ne suis pas d’accord avec les critiques sévères. Regardons les résultats. On a bien géré la crise Covid. On a soutenu notre tissu économique et le monde du travail. On a protégé le pouvoir d’achat durant la crise énergétique. Enfin, on a pu mener une série de réformes qui tiennent compte de ce que l’on a vécu ces dernières années et des changements au sein de la société.”

Une réforme fiscale avec le budget ? : “Hélas, il faut aussi être franc…”

Pierre-Yves Dermagne estime « qu’il y a encore toute une série de dossiers à gérer ». ©Florent Marot

Les membres du gouvernement sont partis en vacances sur un constat d’échec : impossible pour les sept partis de la Vivaldi de se mettre d’accord sur un projet de réforme fiscale.

L’automne sera, lui, marqué par la finalisation du budget 2024. Et pour plus d’un observateur, il semble difficile d’imaginer que de nouvelles réformes ambitieuses pourront être menées dans cette période pré-électorale par l’équipe d’Alexander De Croo.

Pourtant, pour le vice-Premier ministre PS, ces derniers mois de la Vivaldi ne doivent pas être synonymes d’affaires courantes : “Je l’ai toujours dit : je travaillerai jusqu’à la dernière minute de ce gouvernement, lance Pierre-Yves Dermagne. Et je n’ai pas pour intention de me mettre en mode “campagne”. On a encore toute une série de dossiers à gérer et on doit le faire sérieusement. Le premier rendez-vous, c’est bien entendu la confection du budget pour 2024. Nous devrons faire un effort supplémentaire d’1,2 milliard. Mais on a déjà fait des efforts par le passé, notamment lors du dernier contrôle budgétaire, de manière sérieuse, sans jamais retirer de droits aux gens. Je pense qu’on peut trouver de l’argent notamment par des économies et des gains d’efficacité. On peut aussi aller chercher des recettes nouvelles. Même si on a des partenaires de majorité qui ne voulaient absolument pas, lors des discussions concernant la réforme fiscale, faire contribuer les plus riches et les plus aisés.”

Fiscalité : l’impossible réforme

Dans la majorité, les écologistes préconisent de greffer aux négociations budgétaires un nouveau débat sur la réforme fiscale. Mais à l’instar du Premier ministre, Pierre-Yves Dermagne ne pense pas que les blocages ont disparu : “Au PS, on a toujours plaidé pour chercher l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire chez les plus riches ou chez les très grandes entreprises qui utilisent des mécanismes fiscaux pour payer le moins possible d’impôts, précise Pierre-Yves Dermagne. Lors des discussions de juillet dernier, des pistes ont été mises sur la table de manière tout à fait constructive et transparente par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Mais un parti s’est opposé : le MR. Je plaiderai toujours pour qu’on puisse diminuer la fiscalité sur le travail et faire en sorte que les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler puissent avoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois un peu plus dans leur portefeuille. Hélas, je pense qu’il faut aussi être franc : je ne vois pas pourquoi ce qui n’a pas été possible il y a quelques semaines le serait aujourd’hui. Surtout si les positions des partis restent les mêmes. Et si clairement, le MR n’accepte pas de faire contribuer et participer les très très riches.”