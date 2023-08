Légaliser le cannabis ? "Jamais", affirme Bart De Wever

Face aux propositions du vice-Premier ministre dans L’Avenir, l’homme fort de la politique flamande a même réagi avec fermeté: "Il n’y a pas de plus mauvaise idée pour la sécurité et la santé que la légalisation du cannabis ", a-t-il lancé dans un message sur le réseau social X, appelé jusqu’il y a peu Twitter. Et le président de la N-VA a conclu son message par un très clair: "Jamais", en français dans le texte.

Interrogé par nos confrères de Bel RTL dans la matinale, le président du MR Georges-Louis Bouchez estime de son côté que "ce n’est pas le moment" d’envoyer un tel signal: "Aujourd’hui, les difficultés causées par la consommation de drogue, en particulier les drogues dures, constituent des problèmes très importants dans les villes donc ce n’est vraiment pas le moment d’envoyer un signal de dépénalisation, un signal de laxisme par rapport à ça", a expliqué Georges-Louis Bouchez. "C’est extrêmement dangereux pour la santé publique. Et ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est que la gauche veut s’en prendre aux sociétés de tabac, veut s’en prendre aux alcooliers, on s’en prend au secteur du jeu, mais à côté de ça, la drogue, on pourrait être sympathiques avec".

En 2017, Bouchez était favorable aux cannabis social clubs…

Les propos du président du Mouvement réformateur peuvent étonner. Car en 2017, Georges-Louis Bouchez, alors qu’il était encore Délégué général du MR et chef de file des libéraux à Mons, soutenait la création d’un cannabis social club dans sa ville. "Nous voyons que l’interdiction ne fonctionne pas", avait-il alors expliqué à nos confrères de la RTBF. "Il faut trouver une autre voie. Celle de la régulation. La régulation de ce qui existe déjà en fait".

Invité par L’Avenir à clarifier sa position, celui qui est devenu depuis président du MR explique qu’il reste aujourd’hui "ouvert" au débat mais que "ce n’est pas le moment et surtout pas le sujet", rappelant que ce dernier est "la lutte contre les drogues et ses conséquences".