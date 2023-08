Gilkinet: "De nouvelles procédures d'éthylotest permettront de gagner du temps"

Les contrôles se heurteront à moins d'obstacles pratiques. Le minimum de volume d'air expiré sera abaissé (1,2 litre et non plus 1,9 litre). Aujourd'hui, ceux qui n'atteignent pas le 1,9 litre requis doivent effectuer une prise de sang.

Chaque jour, 128 conducteurs sont verbalisés pour cause d'alcool au volant (près de 47.000 conducteurs en 2022) et 12 accidents qui impliquent un usager sous l'influence de l'alcool sont dénombrés, soit un accident toutes les deux heures, a rappelé le ministre. Par ailleurs, 19% des Belges admettent avoir déjà conduit en ayant dépassé le taux d'alcool toléré (sans ressentir les effets de l'alcool), soit deux fois plus que la moyenne européenne.