Conference League: Vrancken maintient sa confiance dans le onze de Genk qui a battu Adana Demirspor à l'aller

Maarten Vandevoordt tentera de garder ses filets intacts avec Daniel Munoz, Mark McKenzie, Mujaid Sadick et Joris Kayembe devant lui dans une défense à quatre. Bilal El Khannouss, le capitaine de remplacement Patrik Hrosovsky et Matias Galarza sont fau milieu de terrain, tandis que Yira Sor, Alieu Fadera et Luca Oyen formeront l'attaque de Genk.