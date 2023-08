La quasi-gratuité TEC concerne plus de 800 000 usagers wallons

Depuis l’instauration de l’abonnement annuel à 12 € en septembre 2022 pour les bénéficiaires d’un tarif social BIM, les familles nombreuses et les plus de 65 ans, on parle plutôt de quasi-gratuité. Aujourd’hui, on sait à l’unité près combien d’usagers sont concernés dans chaque catégorie. Et donc à quoi servent les 71 millions débloqués par le gouvernement wallon pour engager cette quasi-gratuité.

©

Le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo) livre les chiffres pour 2022 et pour le début de l’année 2023, dans une réponse à une question écrite posée par le député Manu Disabato, lui aussi Écolo.

Pas moins de 800 654 usagers ont bénéficié d’un tarif réduit en 2022. Les catégories BIM et 18-24 ans sont les plus représentés (autour de 500 000 au total). On est aussi dans la quasi-gratuité pour les 6-11 ans (5 € pour 5 ans) et la gratuité totale pour les moins de 6 ans. Aucune augmentation des tarifs n’est prévue pour les autres catégories de voyageurs (les 12-23 ans et les 25-64 ans) jusqu’à la fin de cette législature.

Les quatre premiers mois de 2023 totalisent un peu moins de 120 000 abonnements quasi gratuits et réduits. "Le pic d’abonnements de ce mois de septembre sera intéressant à comparer avec celui de 2022, note Manu Disabato. Mais déjà 800 000 usagers en 2022 sur 3,6 millions d’habitants, c’est très positif."