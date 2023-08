Di Rupo-Jambon, même combat pour l’emploi

Dans la salle de presse bondée de l’Élysette à Namur, le ministre-président wallon (PS) et son homologue flamand Jan Jambon (N-VA) font le point sur la réunion de travail qu’ils viennent tout juste de boucler. Pendant une heure trente, ils ont parlé emploi, coopération Wallonie-Flandre et présidence belge de l’Union européenne.

Ils semblent les meilleurs amis du monde. Pas de "M. Jambon" ou de "M. Di Rupo" entre eux. C’est "Jan" et c’est "Elio". Une volonté de démontrer que PS et N-VA, les deux poids lourds politiques du pays, sont en mesure d’accorder leurs violons à quelques mois des élections ?

En attendant, comme en témoigne notre vidéo, ils ont copiné au point de partager une glace et une bière au cœur de la capitale politique wallonne.

Mexicains, sans-papiers, "enzovoort"…

Au chapitre emploi et mobilité des travailleurs, "il y a une polémique par jour ", note Elio Di Rupo. "Exemple: la Flandre recrute de la main-d’œuvre au Mexique et en Inde mais pas en Wallonie. " La réalité des chiffres rappelle que, aujourd’hui, 45 000 Wallons travaillent en Flandre et 22 000 Flamands travaillent en Wallonie. Mais on peut mieux faire, insistent en chœur les deux ministres-présidents.

Les deux "boss" annoncent donc qu’un nouvel accord de coopération sera signé pour renforcer la coopération entre le Forem et son équivalent flamand, le VDAB.

Et à propos de polémique, la dernière est quasi fraîche du jour: Elio Di Rupo et la ministre wallonne de l’Emploi Christie Morreale souhaitent qu’on puisse discuter de permis de travail et de permis de séjour temporaire pour les sans-papiers, susceptibles de venir en renfort dans certains métiers en pénurie.

"Nous avons été sollicités par beaucoup de petites entreprises et d’indépendants ", tient à préciser le ministre-président wallon. "D’un côté des restaurants doivent fermer deux ou trois jours (NDLR: par manque de main-d’œuvre) et de l’autre des sans-papiers travaillent au noir. On voudrait voir ce qu’on peut faire au fédéral et inscrire ce point à l’ordre du jour d’une conférence interministérielle emploi. C’est simplement ça. Ni plus, ni moins", dit-il.

On sait que, sur le fond, l’idée est loin de faire l’unanimité (lire en page 8). Et la N-VA y est clairement défavorable. "La position de mon parti, vous la connaissez ", confirme Jan Jambon. Il ajoute en riant: "Mais sur la demande de mettre le point à l’ordre du jour, ça, je suis d’accord ". De toute évidence, ça ne mange pas de pain.

L’activation d’abord

Plus sérieusement, s’il se dit ouvert à la discussion, il préférera toujours une activation des demandeurs d’emploi wallons (et flamands) avant tout. "Un taux d’emploi qui augmente, c’est une solution à nos défis budgétaires. Plus de gens qui travaillent, c’est moins d’allocations de chômage et plus de taxes qui rentrent."

Quoi qu’il en soit, et en attendant une hypothétique évolution du statut des sans-papiers, Elio Di Rupo souligne à nouveau sa volonté de renforcer la mobilité des travailleurs des deux Régions.

"Il y aura bientôt un changement de direction au Forem. J’irai moi-même au comité de direction, avec la ministre de l’Emploi, pour expliquer ce que nous voulons. Nous avons la volonté politique d’aller plus loin. Le Forem doit avoir la volonté opérationnelle."

Un certain 11 juillet 1302

À part ça, Jan Jambon ne considère pas que les Wallons privilégient le hamac au turbin. "J’entends parfois dire des choses pas très intelligentes (NDLR: sur l’image du Wallon"fainéant"). Mais selon moi, cette stigmatisation ne vit pas en Flandre ". C’est toujours bon à entendre, dans la bouche d’un ponte de la N-VA.

Le Premier flamand semble en tout cas avoir apprécié l’accueil wallon. "Et puis, les Namurois étaient de notre côté lors de la Bataille des Éperons d’or ", glisse-t-il, goguenard.