Comment évoluent le prix et la vente des terrains en 2023 ? "L’achat d’un terrain à bâtir devient un luxe"

"Un jeune couple qui a un budget de 350 000 €, qui est en soi pas négligeable, aura vraiment du mal à se lancer dans une construction neuve aujourd’hui", note Jean-François Denis, gérant de l’agence immobilière Engel & Völkers à Liège.

Selon le Baromètre des terrains à bâtir de la Fédération du Notariat (Fednot) publié ce mercredi, les ventes de terrains ont reculé de 10% en Belgique sur les six premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2022. Le recul des ventes est plus marqué en Wallonie (-20,5%) qu’en Flandre (-3,9%).

"Cette baisse va dans le même sens que la baisse générale de l’activité sur le marché immobilier", observe Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be. Ainsi, on apprenait récemment que les ventes de maisons et d’appartements ont baissé de 4,2 % sur le premier semestre.

Coût de la construction

"Mais la baisse est beaucoup plus marquée pour la vente des terrains, poursuit le porte-parole. Car vous pouvez ajouter un 2e élément à l’accalmie généralisée: l’augmentation des coûts des matériaux. La guerre en Ukraine a amené une vague de hausses des coûts des matières premières, etc. Un constructeur d’ossatures bois m’expliquait qu’entre juillet 2022 et la fin de l’année, ses prix ont augmenté de 20%. Une maison vendue 300 000 € revenait quasi à 400 000 € désormais. Si vous n’avez pas de sous pour construire votre maison, vous n’allez pas acheter le terrain…"

Les notaires ont d’ailleurs observé de nombreux dossiers de personnes qui revendent leur terrain acheté il y a un ou deux ans.

Jean-François Denis, le directeur de l’agence immobilière liégeoise, abonde: "Ce qui effraie les gens, c’est que la construction a terriblement augmenté. Il faut aujourd’hui que les acquéreurs intègrent cela dans leur calcul, soit en construisant plus petit, ou en empruntant plus longtemps."

Et d’ajouter: "On voit aussi de plus en plus de promoteurs - qui achètent des terrains pour y construire des appartements, etc.- lever le pied. Ils veulent d’abord vendre leur stock car ils savent qu’il est plus difficile de trouver des acquéreurs aujourd’hui." Et de pointer aussi "la difficulté d’obtenir certains permis et la contestation - légitime - de riverains face à certains projets immobiliers, surtout en milieu rural."

Vous jumelez tout cela avec une hausse des taux d’intérêt, "et l’achat d’un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe", assure le notaire Renaud Grégoire.

128€/m2 en Wallonie

Quant aux prix, la raréfaction des terrains à bâtir les a tirés vers le haut ( les prix des maisons ont eux baissé de 0,3 %). Sur ce premier semestre, il fallait débourser en Wallonie 128€ du mètre carré, soit + 3,2% par rapport à 2022, et + 36% par rapport à 2018 - les prix ayant connu une forte hausse en 2021 et 2022, suite notamment au boost de la demande post-Covid.

Au niveau national, le prix au mètre carré atteignait 310 € (+9,9%) au 1er semestre 2023 et 429 € (+13,2%) en Flandre.

"Le territoire en Wallonie est plus grand, il y a donc plus de possibilités de vente de terrains, explique Renaud Grégoire pour justifier la différence avec la Flandre. Et la politique Stop Béton est plus marquée en Flandre qu’en Wallonie. Il y a eu des mesures suite aux inondations en Wallonie mais c’est plus timoré."

215€ dans le BW, 81€ dans le Namurois

Les évolutions des prix diffèrent également entre provinces wallonnes. Le Brabant wallon reste la province la plus chère en Wallonie, avec 215 euros du mètre carré. Et ce malgré une baisse des prix par rapport à 2022 (233 €/m2). "L’augmentation des prix avait été très importante en 2022 dans le Brabant wallon", argumente Renaud Grégoire.

Autre fait "remarquable" pointé par les notaires: la province de Hainaut (144 €/m2) a dépassé la province de Liège (137 €/m2) au premier semestre.

Enfin, pour acheter un terrain à moins de 100€ du m2, l’acheteur devait viser les provinces de Luxembourg (88 €) et de Namur (81 €), où les prix sont en baisse par rapport à 2022 mais avaient sensiblement augmenté l’an dernier.

"La province de Namur est vaste. Et si vous allez payer 100 à 150 € du mètre carré du côté de Gembloux, dans la zone de Philippeville par exemple, il y a encore beaucoup d’espaces à bâtir, avec des terrains à moins de 80 €/m2. Cela tire les prix vers le bas. Comparé au Brabant wallon par exemple où la taille de la province étant ce qu’elle est, la moyenne des prix y est alors plus élevée." Et d’ajouter: "la province de Luxembourg cache également des situations de prix différentes avec des terrains à Arlon qui tournent autour des 150-200 € du m2."

Et à l’avenir ?

Renaud Grégoire ne voit pas les choses évoluer autrement pour le reste de 2023. "Beaucoup de gens attendent que les taux descendent. Mais quand ils verront que ça se stabilise, ils reviendront sur le marché. La suite dépendra de la stabilité d’autres facteurs : les prix des matériaux, etc."