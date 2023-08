Un conseil d’entreprise ce lundi 4 septembre chez Delhaize : vers une nouvelle étape dans le plan de franchisation des magasins intégrés ?

Un nouveau conseil d’entreprise ordinaire est prévu ce lundi 4 septembre chez Delhaize, a-t-on appris mardi auprès de l’enseigne et des syndicats. Le plan d’avenir du distributeur y sera à nouveau abordé puisqu’il figure à son ordre du jour. Quelques jours plus tard, le jeudi 7 septembre, direction et représentants des travailleurs se retrouveront pour une réunion (à 18h) au cabinet du ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) en présence du facilitateur Robert Tollet, nommé à ce poste à la mi-août.