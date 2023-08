Rentrée politique: à neuf mois du scrutin, le gouvernement De Croo peut-il encore conclure de grands accords ?

Il y a d’abord les élections fédérales, régionales et européennes le 9 juin 2024. Mais ce scrutin sera suivi, en octobre, par les élections communales et provinciales.

C’est dans ce contexte très particulier que le conseil des ministres restreint – le kern – se réunira pour la première fois ce vendredi.

Un kern qui se penchera inévitablement sur le dossier brûlant de la rentrée : l’élaboration du budget 2024, dont les débats finaux sont attendus pour octobre. Mais aux arbitrages, la Vivaldi pourrait finalement greffer aussi des premiers éléments d’une réforme fiscale.

Car lorsque le projet de réforme fiscale du ministre Van Peteghem a viré au fiasco en juillet, le MR avait suggéré qu’on discute des deux dossiers ensemble. Et la semaine dernière, c’est le coprésident d’Écolo, Jean-Marc Nollet, qui a lui aussi appelé à la reprise de telles négociations.

Des propositions qui n’ont pas suscité de refus de la part de la secrétaire d’État au Budget, Alexia Bertrand (Open vld), qui a toutefois nuancé sa pensée en précisant sur la VRT que “de nouveaux éléments étaient nécessaires pour reprendre les discussions”.

Une période peu propice aux grands accords

Mais ces neuf derniers mois sont-ils pour autant propices à de grands accords ? “Tant au niveau fédéral que régional, une législature dure cinq ans”, rappelle Carl Devos, politologue à l’Université de Gand (UGent). “Et en Belgique, nous perdons souvent du temps, surtout au niveau fédéral, lors de la formation du gouvernement. Si nous raccourcissons encore la législature, en ne gouvernant pas durant les mois qui précèdent les élections, parce que la précampagne rend la chose impossible, nous privons les concitoyens d’un temps politique important qui aurait pu être consacré à la résolution de leurs problèmes.”

Ces périodes préélectorales ne sont pas pour autant moroses. Elles sont même parfois propices à des changements majeurs. “Oui, cela arrive, mais rarement.”, ajoute le politologue Pierre Verjans (ULiège). “En 2003, Guy Verhofstadt avait considéré que les Écolos bloquaient le dossier du survol de Bruxelles. Ils avaient été contraints de quitter le gouvernement. Après avoir subi une défaite aux communales 2018, la N-VA avait quitté la Suédoise parce qu’elle refusait que le gouvernement signe le Pacte des Nations Unies pour les migrations. Le gouvernement s’est retrouvé en affaires courantes.”

Pression du Vlaams Belang en Flandre

Les derniers mois d’une législature semblent donc propices à des coups plutôt qu’à des consensus. Et à ce contexte, il faut aussi ajouter les scores importants du Vlaams Belang dans les sondages d’opinion en Flandre.

“La N-VA subi un effet de levier de la part du Vlaams Belang”, analyse Pierre Verjans. “Et elle exerce alors un effet de levier sur tous les autres partis flamands. Aux yeux de certains politiciens, la seule manière de récupérer des électeurs est, en quelque sorte, de faire la politique du Vlaams Belang. Cela va à l’encontre d’un dicton stupide souvent cité en politique française qui voudrait que l’électeur préfère l’original à la copie. Or, on a vu avec la N-VA, en 2010 et en 2014, qu’une copie un peu moins radicale était payante sur le plan électoral.”

Budget, sauvetage de la réforme fiscale, préparation de la présidence belge de l’Union européenne. Il reste du pain sur la planche. “Il faut ajouter à cela la réforme du marché du travail”, rappelle de son côté Carl Devos de l’UGent. “Et les problèmes de la gestion de la crise de l’asile persistent alors que l’hiver sera une nouvelle fois synonyme de problèmes. Il y a donc encore du travail à faire, mais je crains qu’après le budget, nous ne passions progressivement aux affaires courantes. Il y aura probablement beaucoup de bruit, mais peu de décisions.”

Guillaume Barkhuysen

Quand Jean-Marie Dedecker prend le café avec Bart De Wever…

Jean-Marie Dedecker.

Durant ces vacances, Jean-Marie Dedecker a été au centre de l’actualité politique en Flandre. Pourrait-il relancer sa liste?

À la Chambre, Jean-Marie Dedecker est célèbre pour ses coups de gueule et ses attaques politiques parfois sans nuance. Siégeant comme indépendant, l’ex-judoka s’est fait élire lors du dernier scrutin comme candidat d’ouverture sur une liste N-VA.

Mais depuis juillet, des rumeurs font état d’une relance possible de la liste Dedecker. Un parti créé en 2006 lorsque le trublion s’était fait exclure du VLD et qui a obtenu d’honorables scores en 2007 et 2009 avant de s’effondrer en 2010. Mais alors qu’il semble à nouveau jouir d’une certaine popularité, Jean-Marie Dedecker pourrait ressusciter la LDD et pousser, en même temps, son fils Dimitri dans le grand bain politique.

Avec ses manœuvres, le bourgmestre de Middelkerke va-t-il obtenir la tête de la liste N-VA en Flandre occidentale? Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, Bart De Wever, le président de la N-VA, a en tout cas été «boire un café» à Middelkerke ce lundi.

«Confier la tête de liste à un candidat indépendant ne semble pas évident. Une tête de liste est le visage d’un parti, un porte-parole», rappelle le politologue Carl Devos (UGent). «Une tête de liste doit soutenir et incarner l’ensemble du programme du parti. Et si la Liste Dedecker fait cavalier seul pour le prochain scrutin, cela affaiblira certainement l’Open VLD, mais pourrait aussi coûter quelques points aux autres (NDLR. La N-VA et le Vlaams Belang). Enfin, notons que nous ne savons pas à quel point Dedecker est encore populaire. Ce n’est pas parce qu’il est très présent dans les médias et que ses déclarations semblent appréciées que de nombreux électeurs voteront encore pour lui.»

Universités d’été, sorties de livres… les partis se mettent en ordre de marche

Ateliers avec les mandataires, débats, congrès avec les militants… Écolo a été le premier à lancer la «saison» des événements de rentrée en organisant, ce week-end, sa traditionnelle rentrée à Namur et à Massembre. Les verts seront suivis par le PS qui organise à Mons ses universités d’été samedi prochain. Le MR et DéFI feront de même le week-end suivant.

Le PTB, lui, réunira une partie de ses militants durant le festival ManiFiesta où l’on retrouve sur l’affiche des invités politiques, dont l’ex-leader des travaillistes anglais Jeremy Corbin.

Enfin, les Engagés fermeront la saison en organisant un grand congrès le 7 octobre à Pairi Daiza.

Dans les bacs…

Mais cette période est également propice à la publication de bouquins. Georges-Louis Bouchez a ouvert le bal en publiant À bâtons rompus, un recueil d’entretiens menés par l’ancien journaliste de la RTBF, Alain van den Abeele.

Bart De Wever (N-VA), lui, publiera en français son best-seller Woke. Enfin, notons que Thomas Dermine (PS) va lui aussi publier un essai intitulé Wallonie-Flandre – Par-delà les clichés. Un livre déjà disponible en précommande sur le site d’une célèbre librairie en ligne.

Mais y a-t-il véritablement des lecteurs pour ce type d’ouvrages? «La sortie d’un livre est un classique des périodes préélectorales. Et c’est en quelque sorte une copie du système français», analyse le politologue Pierre Verjans (ULiège). «Notons d’ailleurs qu’en France, le Canard Enchaîné se gausse souvent des ventes plutôt minimes de ces essais. Il faut dire que ces auteurs ne sont pas forcément tous des Mitterrand ou des De Gaulle. La publication d’un livre est surtout une façon de se présenter à l’électeur comme étant une sorte d’intellectuel. C’est apporter de la cohérence et du souffle à son discours. Et c’est parfois une manière, pour certains, de donner l’air de jouer dans “la cour des grands”.»

Un dossier de Guillaume Barkhuysen