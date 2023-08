Le célèbre présentateur belge Sven Pichal devrait comparaître mercredi en chambre du conseil

Dimanche, l’animateur radio a soudainement annoncé qu’il quittait avec effet immédiat la VRT, où il présentait notamment l’émission “De Inspecteur” sur Radio 2. Il s’agit d’une démission “pour des raisons personnelles”, avait-il été précisé. Sven Pichal n’avait pas voulu donner plus de détails à ce sujet par l’intermédiaire de son avocat. Le service public flamand a également indiqué ne pas être au courant de la raison de ce départ.

Entre-temps, on a appris de bonne source que l’intéressé avait été interpellé et placé sous mandat d’arrêt à la fin de la semaine dernière dans le cadre d’une enquête menée à Anvers et qu’il devrait comparaître mercredi devant la chambre du conseil. Selon plusieurs médias, il s’agit d’une affaire d’abus sur mineurs.

D’autres suspects dans ce dossier auraient été arrêtés, selon VRT NWS. Ni Sven Pichal, ni le parquet d’Anvers n’ont cependant souhaité commenter ces informations lundi.