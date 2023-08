Deux magasins Delhaize vandalisés à Denderleeuw : "Le personnel et les opérateurs sont choqués"

"Nous regrettons ces faits", déclare Roel Dekelver. "Le personnel et les opérateurs sont choqués. Il s'agit de comportement criminel et de vandalisme. Delhaize a déposé plainte auprès de la police pour les faits au supermarché. L'exploitant du Proxy Delhaize, qui exploitera aussi bientôt le futur supermarché qui sera franchisé, a fait la même chose pour son propre magasin."

Samedi matin, 14 magasins Delhaize sont fermés, 11 à Bruxelles et trois en Wallonie. La chaîne de supermarchés indique envoyer des huissiers pour faire ouvrir au plus vite les magasins en Wallonie et faire constater les faits à Bruxelles.

Le conflit social chez Delhaize dure depuis plusieurs mois, les syndicats s'opposant à la volonté du groupe de franchiser l'ensemble de ses supermarchés belges.