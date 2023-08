Un avion de Brussels Airlines frappé par la foudre ce vendredi: "La sécurité de nos passagers et de notre équipage n'a jamais été compromise"

Orages et inondations en Belgique: 80 interventions de pompiers en Flandre, dans le Brabant flamand et le Limbourg

Les pluies intenses et parfois orageuses qui s'abattent sur la Belgique ont requis vendredi environ 80 interventions de pompiers dans le Brabant flamand et le Limbourg. À Tongres, des commerces ont été forcés de garder porte close à cause des dégâts infligés par l'eau ou en raison de routes inaccessibles.