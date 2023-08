Les unités spéciales en intervention pour un homme retranché chez lui à Saint-Gilles-Waes

La police se serait rendue à plusieurs reprises au domicile de l'homme vendredi à cause de son comportement étrange. Il s'est ensuite retranché dans son appartement et a menacé de blesser d'autres personnes ou de se blesser lui-même avec un couteau. Les autres habitants de l'immeuble ont été évacués et la rue a été bouclée par la police. Le parquet de Flandre orientale a également été informé et a ouvert une enquête.