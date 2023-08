”En 2023, différentes observations récoltées notamment par notre réseau de pièges-caméras révèlent que Maxima et Akela ont donné naissance à minimum 5 nouveaux louveteaux. C’est donc la 3e portée de ce couple”, précise le SPW. “Quant au couple formé par la femelle de la 1re portée de Maxima et Akela et le loup dit de Bullange (lignée italo-alpine), il aurait donné naissance à deux jeunes”.

Cela porte donc à au moins 7 nouveaux individus la population de loup en Wallonie. Ils seraient tous âgés de 3 ou 4 mois. En effet, les petits naissent en général au mois de mai. “Dans le prochain mois, les analyses génétiques pourront nous en dire plus sur le nombre exact et le sexe de ces jeunes loups”, explique le Réseau loup sur son site internet.

©SPW

Les premiers mois après la naissance des louveteaux constituent une période sensible pour les élevages environnants. Les canidés intensifient en effet la chasse pour nourrir leurs jeunes en pleine croissance et, pressés, les parents s’attaquent parfois aux troupeaux.

Afin d’éviter les tensions entre faune sauvage et habitants, le SPW et l’ASBL Natagriwal (qui informe, accompagne et conseille les agriculteurs et propriétaires forestiers) effectuent un travail de prévention pour aider les éleveurs à se protéger. Outre les conseils d’élevage, des aides financières et matérielles sont dispensées pour la pose de clôtures. Un travail qui “porte ses fruits”, selon le SPW.

”Pour cet été, on dénombre à ce jour deux attaques de loups sur la faune domestique depuis la naissance probable des louveteaux : un mouton à Jalhay et deux autres à Bütgenbach”, calcule le SPW, qui précise qu’il faudra attendre fin septembre pour établir un bilan définitif. “Cela reste évidemment deux attaques de trop mais, avec pourtant deux meutes dans la région, c’est bien moins que les huit attaques (qui ont fait 31 victimes) dénombrées lors de la première portée recensée en Wallonie, à l’été 2021.”

Un couple de loups, une fois installé sur un territoire, donne naissance à une portée par an.

Si vous pensez avoir observé un loup, ou si vous disposez d’un indice de sa présence (photos, vidéos, empreintes, excréments, poils ou carcasses de proies), le Réseau Loup est joignable :