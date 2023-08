Débuts en fanfare pour le nouveau bon d’État à un an : plus de 23 mille souscriptions ce jeudi après-midi

Le nouveau bon d’État à un an a déjà trouvé son public. À 08h00 ce jeudi, jour de lancement, plus de 66 millions d’euros avaient déjà été souscrits, pour près de 1.600 souscriptions. À peine une heure plus tard, 177 millions d’euros avaient été souscrits. Et à 14h45, le compteur affichait 23.553 souscriptions et 827 millions d’euros.