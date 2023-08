Une plainte va viser les parents des harceleurs de l'adolescent tabassé en Flandre

L'homme de loi défend la famille du garçon de 13 ans filmé en train d'embrasser sous la contrainte les pieds d'une bande de jeunes tout en recevant des coups. Mise au courant par la victime, sa demi-sœur âgée de 16 ans est allée demander des explications, en compagnie d'une amie de 15 ans, à un groupe d'individus tenus pour responsables.

"D'après mes estimations, le petit groupe était composé d'au moins dix personnes: des adolescents, mais aussi un homme plus âgé, une mère et d'autres jeunes adultes. Je voulais simplement leur demander de se comporter normalement", détaille mercredi la demi-sœur au Laatste Nieuws.

"On m'a répondu de m'occuper de mes affaires. (...) Ces personnes se sont moquées de moi. (...) Tout à coup, j'ai vu mon amie être poussée par la mère d'un des jeunes. (...) Tout le groupe s'est mis à l'encercler. J'ai essayé de m'interposer, mais un garçon vêtu d'un survêtement bleu de Chelsea m'a retenue avant de me soulever et de me jeter par terre. Il s'est ensuite agenouillé à côté de moi et m'a serré la gorge très fortement. Il m'a étranglée", ajoute-t-elle.

La plainte sera déposée en fin de semaine, affirme l'avocat. Le parquet de Flandre orientale a indiqué mardi que quatre mineurs avaient été identifiés et que l'enquête se poursuivait.