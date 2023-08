Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera à nouveau ensoleillé mercredi avec quelques champs nuageux d'altitude qui deviendront plus nombreux dans l'après­-midi, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin du début de journée. Les maxima se situeront autour de 22°C à la Côte, entre 23 et 26°C sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 26 et 28°C ailleurs dans le pays.

De larges éclaircies réchaufferont une nouvelle fois la soirée. Durant la nuit, la nébulosité deviendra variable avec par endroits une ondée. Les minima seront élevés et oscilleront entre 15 et 20°C. Dans certaines vallées ardennaises, les températures descendront toutefois autour de 10°C.

Jeudi, la journée débutera par un temps généralement sec avec de belles périodes ensoleillées. La nébulosité deviendra variable dans le courant de la journée et quelques averses éventuellement ponctuées d'un orage pourront éclater à partir du sud­-ouest. Les maxima varieront de 23 à 29°C.