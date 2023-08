Tensions sociales dans les prisons: concertation jeudi entre syndicats et autorités

Le syndicat socialiste (CGSP AMiO) souligne que l'opération Sky ECC (démantèlement d'un trafic de stupéfiants agissant via ce réseau de communication, NDLR) n'est pas seule responsable de l'afflux de détenus, mais aussi la décision politique de ne plus convertir systématiquement en bracelet électronique les peines comprises entre deux et trois ans de prison.