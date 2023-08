Une photo du prince Gabriel dévoilée: il entame sa deuxième année de bachelier en sciences sociales et militaires

Le Palais a dévoilé une photo inédite du Prince Gabriel, 20 ans, qui entamera bientôt sa 2ème année de bachelier en sciences sociales et militaires à l'Ecole Royale Militaire. Le jeune Prince, deuxième des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde, a débuté ses cours depuis le 22 août 2022. Ce 20 août marque également le jour de son anniversaire et de ses 20 ans (il est né le 20 août 2003).